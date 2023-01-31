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Як повернути потяг після 15 років шлюбу: ці поради дійсно працюють

Як повернути бажання до партнера (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Після півтора десятка років шлюбу важко уявити пристрасні стосунки, як під час медового місяця чи в перший рік. Проте відновити потяг до партнера за бажання обох половин цілком можливо.

Куди зникає бажання, і як його повернути, розповіли в Instagram Національного Інституту сексології та сексуального здоров'я.

Якість стосунків

Пристрасть зникає не через тривалість стосунків, а через їхню якість. Якщо накопичуються образи, претензії, невирішені конфлікти, сексуальний потяг до партнера може знижуватися на тлі негативного ставлення як до особистості.

В цьому випадку сексуальний інтерес може відновитися лише після вирішення глибинних проблем.

Втома і хронічний стрес

Якщо максимум енергії витрачається на кар’єрні проблеми, бізнес, побутові клопоти тощо, на підтримку лібідо її просто не залишається.

Тут помічними будуть оптимізація режиму навантаження та відпочинку, а також навички подолання побутового стресу.

Дистанціювання партнерів

Зменшення емоційного, вербального та тактильного контакту веде до зниження сексуального інтересу. Зниження сексуальної активності, в свою чергу, ще більше віддаляє партнерів. Виникає замкнуте коло…

"Розірвати" його можна лише через спільне переживання яскравих емоцій, спільне обговорення різноманітних тем.

Одноманітність сексуального життя

Інколи можна почути порівняння тривалих стосунків із гречкою щодня на сніданок, обід і на вечерю. Але ж подружнє життя може бути улюбленим рестораном, який має широкий асортимент страв: сьогодні подають французьку кухню, завтра китайську…

На відміну від швидкоплинних стосунків, тривале подружнє життя дає змогу досліджувати і пізнавати одне одного, експериментувати.

Привабливість

У тривалому подружжі партнери можуть перейти на рівень дружніх стосунків або ж переключитися виключно на батьківські ролі, при цьому "забуваючи", що особиста привабливість є необхідним чинником, сексуального бажання.

Коли партнера оцінюють, як привабливого, це сприяє виникненню відповідного та спонтанного сексуального бажання.

Раніше ми писали про три фатальні помилки, які не можна допускати в ліжку.

Читайте також про жіночі вчинки, які геть убивають чоловіче бажання.

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