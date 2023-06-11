Не будет мозолей и боли в ногах: как выбрать правильную летнюю обувь

Летом сложно подобрать обувь так, чтобы она не причиняла дискомфорта. Босоножки и туфли носят на босу ногу, что приводит к натиранию мозолей. Этого можно избежать, если знать несколько способов.

Как правильно выбрать обувь, чтобы она не давила - читайте на Styler ниже .

Материал

Необходимо покупать сандалии, шлепанцы и туфли только из натуральной кожи. Обязательно обращайте внимание на дополнительные детали - фурнитуры на косточке лучше избегать, иначе мозоли будут обеспечены.

Также швы в обуви должны быть пробиты. Проведите пальцем и посмотрите, чтобы не было натяжения. Мастера должны на фабриках все швы пробивать молотком, чтобы ничего не натирало и не тянуло.

Важно покупать обувь вечером. Если купить босоножки с утра, то к вечеру, вероятнее всего, они начнут натирать мозоли.

Размер обуви

Если вы планируете купить босоножки онлайн, то следует знать, что некоторая обувь может маломерить или наоборот. Однако учитывайте и тот факт, что обувь должна быть немного больше, чем ваша нога.

В таком случае пальцы не будут вылезать за носок, а пятка не будет свисать.

Фиксация

Если вы выбираете обувь с ремешками, то они не должны впиваться в кожу, тем самым травмируя ее. Необходимо, чтобы они свободно сидели на стопе, при этом фиксировали ножку, чтобы она не скользила по подошве.

Невысокий подъем

При выборе босоножек обращайте внимание на подъем. Если он очень высок, то будет неудобно в такой обуви постоянно ходить и ноги будут быстро уставать.

Если вы планируете босоножки носить каждый день, то лучше предпочесть низкий подъем.

Важно, что во время примерки обуви вам в ней должно быть максимально комфортно. Если уж так сложилось, что сначала вам все подошло, но во время прогулки появились мозоли, значит дальше будет только хуже.