Как почистить стаканы от налета: 2 домашних способа для старых пятен

Вряд ли кто-то тщательно вытирает стаканы и другую стеклянную посуду после каждого мытья. Но без "полировки" вода, высыхая, оставляет налет и подтеки - это обусловлено содержанием минералов. В то же время убрать этот налет легче, чем кажется.

О том, как почистить стеклянную посуду от налета, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Как удалить пятна от жесткой воды на посуде

Существует несколько вариантов, как можно вернуть хрустальную прозрачность стаканам - однако выбор правильного способа зависит от того, насколько пятно старое.

Однако для любого из двух методов требуются только обычные бытовые средства - уксус, лимонный сок, сода и дистиллированная вода.

Кислоты в дистиллированном белом уксусе или свежем лимонном соке помогут растворить прилипшие к стеклу минералы, оставившие белые пятна.

К тому же он оказывает дезинфицирующее действие. В то же время сода делает консистенцию домашнего средства более густой, что более эффективно действует на устаревших пятнах.

Как убрать налет со стаканов уксусом

Для начала сделайте раствор для очистки стекла, смешав пищевой белый дистиллированный уксус или лимонный сок с дистиллированной водой в пульверизаторе в пропорции 1:1.

Включите вентиляторы или хорошо проветрите помещение, если вам не нравится запах уксуса.

Если уксуса много, более простой вариант - наполнить кухонную мойку раствором уксуса и воды и окунуть в него стаканы. Стаканы необходимо оставить в средстве на 30 минут, а после этого - промыть и немедленно вытереть досуха безворсовой салфеткой из микрофибры.

Однако, если уксуса достаточно только для того, чтобы сделать небольшое количество раствора, следует использовать пульверизатор. Но для этого способа лучше выбирать не слишком жаркий день, чтобы уксусный раствор не высох слишком быстро.

Чтобы удалить пятна от жесткой воды из стеклянной посуды, нужно опрыскать стекло, убедившись, что вся поверхность равномерно покрыта спреем.

Оставьте раствор на стекле не менее 30 минут. После этого смойте раствор водой и вытрите стеклянные изделия безворсовой салфеткой из микрофибры, чтобы собрать капли.

Как убрать пятна от воды на посуде содой

Если пятна от воды устарели, советуют сделать пасту с добавлением пищевой соды, чтобы усилить очищающую силу уксуса.

Однако сначала следует распылить на посуду уксусный раствор - смешав одинаковые части дистиллированной воды и пищевого уксуса. После опрыскивания стекла следует подождать 30 минут.

В это время можно приготовить пасту из пищевой соды. Для этого нужно смешать дистиллированную воду с пищевой содой в соотношении 1:3.

Пасту советуют нанести на стекло круговыми движениями с помощью щетки с мягкой щетиной - или губки. Для сложных деталей и небольших стеклянных предметов можно использовать старую чистую зубную щетку.

Дайте пасте высохнуть - затем ее необходимо нанести еще раз. Подождите примерно 10 минут, чтобы паста высохла, а затем сбрызните ее неразбавленным уксусом.

Осторожно протрите стеклянные изделия губкой, чтобы убрать пятна. После этого промойте стаканы чистой водой и протрите их досуха с помощью салфетки из микрофибры.

Также эти методы можно использовать не только для очистки стаканов, но и других стеклянных предметов - например, дверцы ванной или шкафа, или окон.