Нужно ли силиконовую форму смазывать маслом перед выпеканием

Силиконовые формы способны существенно облегчить процесс приготовления разнообразной выпечки в духовке, ведь удобно использовать и хранить дома. Однако следует знать, нужно ли смазывать форму перед выпеканием.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно использовать силиконовые формы и нужно ли смазывать их маслом.

Правила использования

Сначала нужно прочесть инструкцию по эксплуатации формы от производителя. В 90% случаев производители указывают на упаковке формы, нужно ли ее смазывать чем-нибудь при первом и последующем использовании.

Если упаковка не была или она была выброшена ранее, то при первом использовании большинство форм для выпекания из силикона рекомендуется использовать в следующей последовательности:

вымываем форму под проточной водой, используя при этом чистящие средства

даем ей полностью высохнуть - не нужно протирать полотенцами, потому что на форме может остаться мелкий ворс и пыль

далее аккуратно смазываем внутреннюю поверхность растительным маслом (можно использовать мягкое сливочное масло)

даем форме постоять 5-10 минут

переливаем подготовленное тесто в форму и отправляем в разогретую до нужной температуры духовку

Добавим, что сливочное масло перед использованием нужно достать заранее из холодильника, чтобы оно растаяло до комнатной температуры.

Нужно ли смазывать форму каждый раз перед выпечкой

Силиконовые формы при каждом использовании смазывать растительным маслом не нужно.

При выпекании в больших силиконовых формах их можно не смазывать каждый раз, а сбрызгивать немного холодной водой перед тем, как заполнить форму тестом и переместить ее в разогретую духовку.

Какие преимущества силиконовых форм

Наибольшим преимуществом форм для выпечки является то, что они изготовлены из антипригарного силикона.

Силиконовые формы можно использовать повторно сколько угодно. Они чрезвычайно гибки и возвращаются к своей начальной форме, если их согнуть.

Кроме того, по сравнению с формами из стекла и металла они не подвергаются разрушению.