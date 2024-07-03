Как чистить жалюзи: советы и лайфхаки для эффективного удаления грязи
Металлические жалюзи все чаще используются в интерьере - кроме защиты от солнечных лучей, они почти невесомы и стильны. Но ухаживать за ними - та еще задача.
О том, как эффективно очистить жалюзи от грязи и пыли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Как часто чистить жалюзи
Чем дольше вы ждете чистки жалюзи, тем больше пыли вам придется вытирать. Как правило, следует чистить жалюзи каждые одну-две недели, чтобы предотвратить накопление пыли.
Советуют добавить жалюзи в список вещей для уборки, когда вытираете пыль - так впоследствии возникнет привычка чистить их регулярно.
Кроме того, пылесосьте жалюзи перед тем, как пылесосить или подметать, так вы сможете действительно убрать пыль из дома, а не просто разбрасывать ее вокруг.
Как чистить жалюзи эффективно
В зависимости от их состояния - насколько сильно загрязнение - жалюзи можно чистить разными методами.
Например, для легкой уборки вполне подойдет обычная микрофибра, а в более сложном случае поможет специальное средство.
Как почистить жалюзи с помощью микрофибры
Начните с закрытия жалюзи и осторожно протрите ее салфеткой из микрофибры, двигаясь сверху вниз, горизонтальные жалюзи протирайте из стороны в сторону.
Дальнейшая очистка достаточно проста. Для этого следует сделать следующее:
- отрегулируйте жалюзи так, чтобы они открылись;
- снова протрите жалюзи салфеткой из микрофибры;
- закройте жалюзи в обратном направлении и повторите процедуру.
Как протирать жалюзи (иллюстративное фото: Freepik)
Кроме салфетки, закрытые жалюзи можно пропылесосить, используя насадку-щеточку для пылесоса.
Как тщательно очистить жалюзи с раствором
Для тщательной очистки очень грязных, липких пластиковых элементов жалюзи сначала снимите жалюзи с окна - это значительно облегчит процесс.
Вытрите тряпкой пыль с жалюзи и приготовьте чистящий раствор - для этого смешайте в равных частях белый уксус и воду.
Тщательное протирание жалюзи раствором можно сделать следующим образом:
- натяните чистый носок на руку, а затем окуните носок в моющий раствор;
- выдавите средство, чтобы носок был влажным, однако жидкость не капала;
- проведите ладонью в носке по каждой ламели жалюзи;
- оставьте жалюзи открытыми для полного высыхания.
В зависимости от времени года, следует держать окна закрытыми, пока ваши жалюзи сохнут. Весной и летом может приносить пыльцу, что приводит к повторному загрязнению жалюзи.
Как удалить пятна с жалюзи
Чтобы удалить пятна, сначала вытрите пыль тряпкой из микрофибры. Ведь добавление воды на запыленную поверхность обычно приводит к еще большему беспорядку.
Исключение - устаревшие загрязнения или пятна. В таком случае вам нужно создать чистящий раствор. Вот как можно справиться с пятнами:
- наполните ванну теплой водой и добавьте несколько капель средства для посуды, удаляющей жир;
- откройте кронштейны, удерживающие жалюзи на месте, а затем с помощью отвертки поднимите откидную сторону;
- выньте жалюзи из кронштейнов и положите их в ванную;
- протрите каждую "пластину" жалюзи намыленной губкой;
- слейте мыльную воду;
- промойте жалюзи чистой водой, пока не останется пены или остатков грязи.
После этого развесьте жалюзи на улице или протрите их салфеткой из микрофибры - и установите на место.
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