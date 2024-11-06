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Как подобрать шапку: стилист поделилась лайфхаками и рассказала, какие модели в тренде зимой 2024

Среда 06 ноября 2024 07:15
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Как подобрать шапку: стилист поделилась лайфхаками и рассказала, какие модели в тренде зимой 2024 Образы с шапками на зиму (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Елена Шевченко

Женская шапка - это не просто головной убор, который защищает от ветра и холода, а еще и стильный аксессуар. Поэтому каждая девушка сейчас в поиске той самой шапки на осень и зиму 2024-2025.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Елены Шевченко решило рассказать, как правильно подобрать такой головной убор и какие фасоны в тренде.

Отворот

Как известно, на пике популярности шапки с отворотами. Однако необходимо учитывать, как он выглядит. Слишком широкий отворот сильно искривляет черты лица, а слишком узкий будет расширять его.

Зрелым женщинам очень узкий отворот не идет - он контрастирует с объемом головы и чертами лица.

Отворот должен быть средней ширины - так, чтобы вы могли отрегулировать его под свое лицо, обычно это где-то 3 пальца в ширину.

Как подобрать шапку: стилист поделилась лайфхаками и рассказала, какие модели в тренде зимой 2024

Как выбрать шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Объем и плотность вязки

Также Елена Шевченко посоветовала обратить внимание на то, насколько объемная нить, из которой связана шапка. Очень объемная вязка превратит шапку в огромный желудь на голове.

Оптимальный вариант - плотная вязка из средней по объему нити.

Как подобрать шапку: стилист поделилась лайфхаками и рассказала, какие модели в тренде зимой 2024

Как выбрать шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Объем

Между шапкой то головой должно быть 2-3 пальца воздуха, по бокам и сверху.

"Я очень часто вижу шапки-кальмары, сильно облепляющие голову, а сверху остается хвостик, похожий на хвост кальмара. Это искажает вашу форму головы и черты лица", - подчеркнула Шевченко.

Как подобрать шапку: стилист поделилась лайфхаками и рассказала, какие модели в тренде зимой 2024

Как выбрать шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Посадка

Не следует натягивать шапку на брови - так вы сделаете свое лицо более широким и грубым.

Стилист подчеркнула, что нужно открывать лоб и брови, так лицо будет выглядеть более узким, и не будет эффекта нависающего широкого лба.

Надевать шапку на середину лба можно только в том случае, если у вас очень удлиненная, узкая форма головы.

Как подобрать шапку: стилист поделилась лайфхаками и рассказала, какие модели в тренде зимой 2024Как подобрать шапку: стилист поделилась лайфхаками и рассказала, какие модели в тренде зимой 2024

Как выбрать шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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