Крутые идеи для образа: стилист показала, как можно использовать устаревшие вещи (фотопримеры)
У каждого из нас есть любимая вещь, которая уже несколько вышла из моды, но до сих пор нам нравится. Не спешите выбрасывать такую одежду, ее можно использовать в стильном образе, если знать, с чем скомпоновать.
Крутыми идеями поделилась стилистка Елена Шевченко на своей странице в Instagram.
Что делать с устаревшей одеждой
Первое правило для таких вещей - они должны быть в идеальном состоянии. Никаких царапин на фурнитуре, дыр, пятен и неаккуратных швов. Это очень важно.
Второе правило - носить устаревшие вещи можно только с чем-то максимально актуальным, трендовым и современным.
"Вы должны понимать, что такая вещь будет скорее фоном, чем акцентом. Ее нельзя вписывать в обычный базовый образ. Потому что тогда рискуете прибавить себе возраст и выглядеть бедной. В прямом смысле этого слова. Нет ничего плохого в ограниченном бюджете, но нам всем хочется выглядеть "дорого", - говорит стилистка.
Примеры сочетания устаревших вещей с трендовыми (фото: Instagram/purpur.stylist)
Шевченко советует акцент переводить на актуальную часть образа. К тому же, контраст вещей бальзаковского возраста и трендовых всегда выглядит интересно.
"То есть к косухе мы одеваем трендовую юбку, платье или джинсы. К пиджаку - объемную рубашку и карго. А платье стилизуем с актуальным пальто", - объясняет стилист.
Примеры сочетания устаревших вещей с трендовыми (фото: Instagram/purpur.stylist)
Обувь и аксессуары осовременят образ
"Трендовая обувь способна мгновенно сделать даже немного устаревший образ - современным. Особенно, если она является акцентом вашего образа. То же с украшениями - если они объемны, массивны и перетягивают на себя все внимание, можно смело миксовать их с устаревшими вещами", - советует Шевченко.
Примеры компоновки устаревших вещей с трендовыми (фото: Instagram/purpur.stylist)
Также стилистка отмечает, что необычные текстуры, такие как перья, мех и стразы перетянут на себя внимание и нейтрализуют устаревший эффект вещей.
"Но тут огромное "но". Все это не работает, если вы не знаете особенностей вашей фигуры и не "обученный глаз". Поэтому просмотр страниц модных брендов, журналов и блога стилиста - не пустая трата времени, а обучение глаз", - говорит эксперт.
Примеры сочетания устаревших вещей с трендовыми (фото: Instagram/purpur.stylist)
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