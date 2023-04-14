Как подобрать идеальную стрижку под тип лица и фигуры: эксперт назвала 3 критерия

Что учитывать при выборе стрижки

"Для многих девушек длинные волосы являются принципиальной позицией. Так учила мама, бабушка - я люблю только длинное и точка! Мы много времени тратим на свой личный бренд, учимся подбирать вещи, украшения и цвета, которые действительно подходят нам и по правилу портретной зоны - именно прическа является главной частью", - пишет эксперт.

Также Lena Barly отмечает, что правильная длина и линии в стрижке подчеркивают самое красивое в человеке или скрывают недостатки.

"Секрет кроется в том, чтобы сделать волосы своим главным аксессуаром. Ведь кому-то действительно нужно отрастить, а кому наоборот подрезать. Для многих парикмахеров и стилистов не существует понятия "красиво - потому, что длинные", потому что профи подбирают контрольную длину в стрижке в зависимости от ваших индивидуальностей, а не традиций", – объясняет эксперт.

При выборе идеальной стрижки следует учитывать следующие параметры.

Тип фигуры

Узкие плечи можно расширить стрижкой до середины лопаток. А девушка высокого роста будет гармонично смотреться с длиной ниже плеч, но не дольше центра тела.

Форма спины

Широкую спину легко можно вытянуть треугольной формой стрижки ниже лопаток. Или "нарисовать" талию, отрастив правильную для вашего роста длину.

Черты лица

Вытянуть шею можно градуированной формой стрижки, а отвлечь внимание от формы лба или носа можно челкой. Скорректировать линию подбородка - стрижкой боб средней длины.

"Если вы мечтаете, чтобы ваша прическа стала частью вашей личности, чтобы правильные линии подчеркнули самое красивое у вас - выбирайте стрижку не в Instagram, а на консультациях в парикмахерских", - советует эксперт.