Вот что происходит с волосами и кожей головы, если не чистить расческу

Как мы регулярно ухаживаем за волосами, так же рекомендуется аккуратно обращаться с аксессуарами, следить за чистотой расчесок и щеток. Если отмахиваться от таких процедур и пренебрегать ими, повышается угроза для здоровья прядей и кожи головы, предупреждают дерматологи и стилисты.

Специалисты рассказали о последствиях использования загрязненных расчесок, и дали полезные советы.

Грязь накапливается на щетке и утяжеляет волосы

Если не чистить и мыть расческу, на ней накапливаются жир, грязь и омертвевшие клетки кожи, рассказала доктор медицинских наук, дерматолог Алпана Мохта. По мере использования щетки эта грязь возвращается к вашим волосам, в итоге они могут стать "тусклыми, жирными и безжизненными".

Если вы используете популярные средства для укладки, такие как лак для волос, муссы, сыворотки или масла, они также накапливаются на расческе и возвращаются на ваши пряди. Это может утяжелить волосы и затруднить укладку, добавляет Мохта.

Так, порой вина в том, что ваши волосы стали выглядеть тусклыми или учащается потребность использования осветляющего шампуня, может быть именно в грязной расческе.

Расческа может повредить волосы

Грязная расческа способна не только испортить внешний вид волос, но и навредить их здоровью.

"Расческа, на которой скапливаются волосы и грязь, может спутать волосы, что затруднит их расчесывание и укладку. Это может привести к ломкости и секущимся кончикам", - объясняет сертифицированный дерматолог Хамдан Абдулла Хамед.

Первые признаки этого - ваша расческа не справляется с разглаживанием спутавшихся прядей, как раньше. Это сигнализирует, что щетку пора бы уже и помыть.

Щетка способна повредить кожу головы

Здоровье кожи головы также может пострадать из-за грязной расчески, так как она может содержать бактерии и грибки, что способно вызвать инфекции, такие как фолликулит, рассказал доктор медицинских наук, член консультативного совета Американской косметической ассоциации Стивен Лайн.

"Он может переносить масла и грязь, что может привести к перхоти и другим проблемам с кожей головы", - добавил он.

Кроме того, совместное использование грязных расчесок может увеличить такой риск.

"У меня также были пациенты, у которых на коже головы появились бородавки из-за того, что они делились грязными и нечистыми щетками с другими людьми", - рассказывает Мохта, рекомендуя не делиться такими аксессуарами с другими, если они не продезинфицированы.

"Пахучая" щетка

Если какое-то время не мыть волосы, они могут начать пахнуть, и то же самое происходит с вашей расческой.

"Это связано с тем, что скопление масел, грязи и волос может создать питательную среду для бактерий, которые могут вызывать неприятный запах", - объясняет Лайн.

Кроме того, на щетке остаются следы от используемых средств для волос, таких как лак или мусс, что также способно привести к неприятному запаху.

Расческа может сломаться

Если не заботиться о расческах, вы можете сократить срок их службы, и соответственно больше тратить денег на покупки новых.

По словам Мохта, скопление продукта и масел может привести к тому, что щетинки расчески станут ломкими и в итоге сломаются.

Как правильно ухаживать за щеткой

Чтобы продлить срок службы расчески, а также защитить пряди и кожу головы, специалисты рекомендуют мыть расческу раз в неделю.

Для синтетических щеток можно просто удалить торчащие волосы и замочить прибор в теплой мыльной воде на 10 минут. После этого достаточно лишь промыть и высушить.