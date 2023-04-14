Як підібрати ідеальну стрижку під тип обличчя і фігури: експерт назвала 3 критерії

На що зважати при виборі стрижки

"Для багатьох дівчат довге волосся є принциповою позицією. Так вчила мама, бабуся - я люблю тільки довге і крапка! Ми багато часу витрачаємо на свій особистий бренд, вчимося підбирати речі, прикраси і кольори, що дійсно личать нам і за правилом портретної зони - саме зачіска є головною частиною", - пише експерт.

Також Lena Barly наголошує, що правильна довжина і лінії в стрижці підкреслюють найкрасивіше в людині або приховують недоліки.

"Секрет криється в тому, щоб зробити волосся своїм головним аксесуаром. Адже комусь дійсно потрібно відростити, а комусь навпаки підрізати. Для багатьох перукарів і стилістів не існує поняття "гарно - тому, що довге", бо профі підбирають контрольну довжину у стрижці в залежності від ваших індивідуальностей, а не традицій", - пояснює експерт.

При виборі своєї ідеальної стрижки слід враховувати наступні параметри.

Тип фігури

Вузькі плечі можна розширити стрижкою до середини лопаток. А дівчина із високим зростом гармонійно виглядатиме з довжиною нижче плечей, але не довше ніж центр тіла.

Форма спини

Широку спину легко можна витягнути трикутною формою стрижки нижче лопаток. Або "намалювати" талію, відростивши правильну для вашого зросту довжину.

Риси обличчя

Витягнути шию можна градуйованою формою стрижки, а відволікти увагу від форми чола або носа можна чубчиком. Скоригувати лінію підборіддя - стрижкою боб середньої довжини.

"Якщо ви мрієте, щоб ваша зачіска стала частиною вашої особистості, щоб правильні лінії підкреслили найкрасивіше в вас - обирайте стрижку не в інстаграм, а на консультаціях в перукарнях", - радить експерт.