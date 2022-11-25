Как подготовиться к тотальному отключению: правила, необходимые для выживания

Сейчас в Украине происходят длительные отключения света, которые провоцируют отсутствие отопления, воды и связи. К такому нужно готовиться заранее и иметь дома запас определенных вещей, которые точно вам пригодятся.

Все, что вам может понадобиться и как действовать в разных ситуациях - читайте в подробном материале Styler.

Если отсутствует вода

Делайте заранее запасы

Конечно важно иметь заранее приготовленные запасы. Не стоит надеяться, что коммунальная служба обеспечит ваш дом. Рассчитывайте только на себя.

Для этого достаточно купить несколько упаковок питьевой воды в магазине или поставить дома кулер с запасом. Для бытовых нужд можно сделать запас в бутылках по пять литров. Для мелких нужд запасайте небольшие бутылки и разместите их возле мойки или умывальника.

Используйте меньше воды

Когда долго нет водоснабжения, снизьте потребление воды до минимума. Вода может понадобиться разве что для приготовления пищи и мытья посуды. Здесь, кстати, тоже можно экономить.

К примеру, вместо обычного используйте пластиковую посуду. Мойте его сразу после использования, чтобы в случае чего всегда иметь чистый.

Влажные салфетки и антисептики

То, чем мы активно пользовались во время пандемии, снова актуально. Если можно не использовать запасы воды, лучше так и поступайте.

При отсутствии воды антисептики, спиртовые растворы или салфетки помогут вам позаботиться о гигиене. Ими можно протереть или помыть руки от грязи. Для интимной гигиены есть специальные влажные салфетки, а для очищения головы и волос подойдет сухой шампунь.

Как очистить воду в домашних условиях

Может случиться так, что вы не успели запастись водой, поэтому достали ее из сомнительного источника. Такая вода точно не будет пригодна для питья без предварительной очистки. Чаще всего это делают с помощью черного активированного угля.

Возьмите марлю, заверните в нее несколько таблеток обыкновенного черного активированного угля. Положите марлю на дно банки или кастрюли с водой и оставьте на несколько часов.

Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Если отсутствует свет

Очевидно, что на случай длительных отключений света нужно запастись его источниками. Это фонарики, свечи, спички, лампы, гирлянды и т.д.

Не забудьте позаботиться о зарядке мобильных устройств и портативных аккумуляторах. Заряжайте их всегда и везде, где на это есть возможность. Хорошо, если портативные приборы у вас два. Тогда один может работать, если другой выключен.

Для того чтобы телефон дольше держал заряд, закройте все приложения и включите режим "в самолете". Если в вашем гаджете есть функция экономии заряда, воспользуйтесь ею.

Если у вас на кухне электроплита, позаботьтесь о запасе приготовленной еды. Это могут быть сваренные каши, яйца, полуфабрикаты и т.п. Для быстрого использования можно вскипятить воду, чтобы приготовить что-нибудь дополнительно или согреться теплым напитком.

Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Если отсутствует отопление

Во многих новостройках система отопления зависит от поставок электроэнергии.

Чтобы не замерзнуть дома без тепла от батарей,

постарайтесь одеваться многослойно и использовать теплые ткани: хлопок, флис, шерсть. Этим же принципом руководствуйтесь и ночью.

старайтесь больше двигаться - это позволяет согреться.

держите термос с горячим напитком. Достаточно несколько глотков, чтобы организм согрелся.

для обогрева кровати налейте горячую воду в бутылки, заверните в полотенца и положите на спальное место.

потребляйте продукты, ускоряющие обмен веществ и тем самым помогающие согреться.

Если нет газа

Газ нужен в большинстве своем для приготовления пищи или нагревания воды. Без него сделать это немного сложно, но возможно.

Опять-таки на помощь придут старые хорошие запасы. Если в холодильнике будет несколько готовых блюд, которые могут пролежать несколько дней, отсутствие газа уже не проблема.

Если же газоснабжения нет уже длительное время, стоит купить горелку или плитку. Правилами их использования нельзя пренебрегать. Обращайте внимание на следующие моменты:

проверяйте цельность баллончика. Утечку газа можно обнаружить с помощью мыльного раствора

если горелка используется в помещении, где живут люди, там обязательно должна быть вентиляция

следите за количеством газа в баллоне. Когда в баллоне остается мало газа, он греет посуду очень слабо

не держите газовые приборы рядом с высокими температурами или на солнце

Важно: если баллон при низкой температуре заправить на улице полностью, а затем принести домой в теплое помещение, он может взорваться.

Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Если нет связи

С отключением света исчезает мобильная связь и интернет. Чтобы оставаться хоть на какой-нибудь связи с родными используйте мессенджеры, не требующие интернет-соединения.

Bridgefy

Для регистрации нужно хоть раз зайти с доступным Интернетом. Поэтому лучше сделать это раньше времени. Для начала общения необходимо загрузить приложение и включить Bluetooth на телефоне.

Приложение доступно для Android и iOS, но с последним бывают сбои в работе.

Briarplay

Чтобы начать использование программы, введите имя и установите пароль. Чтобы связаться с кем-то, вам будет доступна ссылка вашего контакта briar://.

Приложение работает только для Android.