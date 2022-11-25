Як підготуватися до тотального відключення світла: правила, необхідні для виживання

Зараз в Україні відбуваються тривалі відключення світла, які провокують ще й відсутність опалення, води та зв'язку. До такого потрібно готуватися заздалегідь і мати вдома запас певних речей, які точно стануть вам у пригоді.

Усе, що вам може знадобитися та як діяти в різноманітних ситуаціях - читайте в детальному матеріалі Styler.

Якщо відсутня вода

Робіть заздалегідь запаси

Звичайно важливо мати заздалегідь приготовані запаси. Не варто сподіватися, що комунальна служба забезпечить ваш будинок. Розраховуйте лише на себе.

Для цього достатньо купити кілька упаковок питної води в магазині або поставити вдома кулер із запасом. Для побутових потреб можна зробити запас у пляшках по п'ять літрів. Для дрібних потреб запасіть невеликі пляшки та розмістіть їх біля мийки чи умивальника.

Використовуйте менше води

Коли довго немає водопостачання, зменште споживання води до мінімуму. Вода вам може знадобитися хіба що для приготування їжі та миття посуду. Тут, до речі, також можна економити.

Наприклад, замість звичайного використовуйте пластиковий посуд. Мийте його відразу після користування, щоб у разі чого завжди мати чистий.

Вологі серветки та антисептики

Те, чим ми активно користувалися під час пандемії, знову актуальне. Якщо можна не використовувати запаси води, краще так і зробіть.

За відсутності води антисептики, спиртові розчини або серветки допоможуть вам подбати про гігієну. Ними можна протерти або помити від бруду руки. Для інтимної гігієни є спеціальні вологі серветки, а для очищення голови та волосся підійде сухий шампунь.

Як очистити воду в домашніх умовах

Може статися так, що ви не встигли запастися водою, тому дістали її із сумнівного джерела. Така вода точно не буде придатною для пиття без попереднього очищення. Найчастіше це роблять за допомогою чорного активованого вугілля.

Візьміть марлю, загорніть в неї кілька таблеток звичайного чорного активованого вугілля. Покладіть марлю на дно банки або каструлі з водою та залиште так на кілька годин.

Фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Якщо відсутнє світло

Очевидно, що на випадок тривалих відключень світла потрібно запастися його джерелами. Це ліхтарики, свічки, сірники, лампи, гірлянди тощо.

Не забудьте потурбуватися про зарядку на мобільних пристроях і портативних акумуляторах. Заряджайте їх завжди та скрізь, де на це є можливість. Добре, якщо портативних приладів у вас два. Тоді один може працювати, якщо інший вимкнений.

Для того, щоб телефон довше тримав заряд закрийте всі застосунки та увімкніть режим "у літаку". Якщо у вашому гаджеті є функція економії заряду, скористайтеся нею.

Якщо у вас на кухні електроплита, потурбуйтеся про запас приготованої їжі. Це можуть бути зварені каші, яйця, напівфабрикати тощо. Для скорого використання можна закип'ятити воду, щоб приготувати щось додатково або зігрітися теплим напоєм.

Фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Якщо відсутнє опалення

У багатьох новобудовах система опалення залежить від постачання електроенергії.

Щоб не замерзнути вдома без тепла від батарей,

постарайтеся одягатися багатошарово та використовувати теплі тканини: бавовну, фліс, шерсть. Цим же принципом керуйтеся й уночі.

намагайтеся більше рухатися - це дозволяє зігрітися.

тримайте термос із гарячим напоєм. Досить кілька ковтків, щоб організм зігрівся.

для обігріву ліжка налийте гарячу воду в пляшки, загорніть у рушники та покладіть на спальне місце.

споживайте продукти, які прискорюють обмін речовин і тим самим допомагають зігрітися.

Якщо немає газу

Газ потрібен здебільшого для приготування їжі або нагрівання води. Без нього зробити це трохи складно, проте можливо.

Знову-таки на допомогу прийдуть старі добрі запаси. Якщо у вашому холодильнику буде декілька готових страв, які можуть пролежати декілька днів, відсутність газу вже не проблема.

Якщо ж газопостачання немає вже тривалий час, варто придбати пальник або плитку. Правилами їх використання не можна нехтувати. Звертайте увагу на такі моменти:

перевіряйте цілісність балончика. Витікання газу можна виявити за допомогою мильного розчину

якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція

слідкуйте за кількістю газу в балоні. Коли в балоні залишається мало газу, він гріє посуд дуже слабо

не тримайте газові прилади поруч із високими температурами або на сонці

Важливо: якщо балон за низької температури заправити на вулиці повністю, а потім принести додому в тепле приміщення, він може вибухнути.

Фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Якщо немає зв'язку

З відключенням світла зникає й мобільний зв'язок та інтернет. Щоб залишатися бодай на якомусь зв'язку з рідними використовуйте месенджери, які не потребують інтернет-з'єднання.

Bridgefy

Для реєстрації треба хоч раз зайти з доступним інтернетом. Тому краще зробити це завчасно. Щоб розпочати спілкування, вам потрібно завантажити застосунок та увімкнути Bluetooth на вашому телефоні.

Застосунок доступний для Android та iOS, але з останнім бувають збої в роботі.

Briarplay

Щоб розпочати користування програмою, введіть своє ім’я та встановіть пароль. Щоб сконтактуватись з кимось, вам буде доступне посилання вашого контакту briar://.

Застосунок працює лише для Android.