Как оплатить коммуналку, когда нет света и связи: инструкция
Чтобы поддержать энергетическую отрасль страны в это непростое время, нужно своевременно оплачивать коммунальные услуги.
О том, как это можно сделать при отключении света и при отсутствии интернета, рассказывает Нафтогаз в Telegram.
Как оплатить коммуналку, когда нет света
Нафтогаз Украины подготовил пошаговую инструкцию, как можно передать показатели счетчика:
- посетите офис вашего облгаза
- обратитесь на горячую линию облгаза
- воспользуйтесь ящиками для приема показаний
Чтобы передать показания счетчиков через ящик, на любом листе бумаги укажите предварительные и текущие показания счетчика, лицевой счет в облгаге, ФИО, адрес и бросьте этот лист в ящик.
Как заплатить за газ:
- через платежные терминалы самообслуживания
- в любом отделении банка
- через отделения Укрпочты или Новой почты
При оплате нужно указать номер вашего лицевого счета и реквизиты компании.
Оплатить услуги потребления электроэнергии также можно через платежные терминалы, в отделениях банка или Укрпочты и Новой.
Раньше мы рассказывали, как снизить сумму в платежках, если вы не живете в квартире.
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