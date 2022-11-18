Альтернативные способы приготовления пищи без газа: чем можно воспользоваться

Отключение света в Киеве несколько усложняют выполнение обычных бытовых дел, особенно приготовления пищи. Конечно, если у вас дома газовая плита, проблем не возникнет.

Если в вашем доме все приборы работают только от сети, то рассмотрите вариант покупки одной из этих альтернатив, чтобы иметь возможность без проблем готовить нормальную еду.

Портативная туристическая газовая плитка

Прежде всего, туристические плиты и горелки отличаются маленьким весом и компактностью. Потому они могут поместиться даже в рюкзаке. Варочная поверхность у большинства плит широкая: это позволит быстро приготовить еду и подогреть чайник.

Поскольку портативные плиты рассчитаны на использование в сложных непредсказуемых условиях, они работают долго и на совесть. То есть приготовить несложную еду в домашних условиях вам вполне удастся.

Газовая горелка

Этот прибор также используется в походах и дальних поездках. Газовая горелка очень проста в эксплуатации. Она накручивается на баллон, открывается вентиль и газ поджигается источником огня.

В отличие от газовой плиты, горелка требует больше места, ведь работает только от баллона. И даже несмотря на это, все равно выручит в ситуации блекаута.

Правила безопасного использования:

покупайте сертифицированную продукцию и следуйте инструкциям производителя

проверяйте целостность баллончика

баллоны рассчитаны на работу на открытом воздухе. Если горелка используется в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.

не забудьте своевременно поменять газовый баллон, чтобы избежать опасной ситуации. Когда в баллоне остается мало газа, он греет посуду очень слабо.

не держите их рядом с высокими температурами или на солнце

не разрешайте пользоваться детям

Самодельный прибор для приготовления пищи (скриншот из видео)

Сухой спирт или жидкая горелка

Это не самый мобильный вариант, потому что для него нужен прибор для разогрева. Но вскипятить на нем воду, пожарить яичницу или разогреть готовое блюдо проблемой не станет.

Однако будьте осторожны: во время горения может выделяться копоть, поэтому после использования сразу проветривайте помещение.

Термос с кипятком

Этот способ точно не заменит вам плиту или горелку, но запарить кашу в термосе вы вполне сможете. Добавьте к ней заранее приготовленное яйцо, свежие или консервированные овощи, и полноценное блюдо без особого труда готово.

Если размышляете над таким вариантом, обязательно приобретите один или два термоса, чтобы иметь возможность готовить быстрее и больше.