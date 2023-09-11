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Украинские военные без медобразования смогут переливать кровь, но есть условие

Понедельник 11 сентября 2023 06:42
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Украинские военные без медобразования смогут переливать кровь, но есть условие Иллюстративное фото: украинские военные без медобразования смогут переливать кровь, но есть условие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные, у которых нет медицинского образования, теперь смогут проводить переливание крови. Для этого им необходимо пройти обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По информации ведомства, согласно решению правительства, в Украине расширят специальную программу обучения. Теперь в ее рамках военных будут учить универсальным навыкам переливания крови. Тренинги хотят проводить в отдельных центрах крови.

В Минздраве подчеркивают, что такая программа соответствует стандартам НАТО, поскольку в странах Альянса учить боевых медиков без медицинского образования переливанию крови считают нормой.

В ведомстве объясняют такое решение тем, что далеко не у каждого боевого медика есть медицинское образование. Поэтому нововведение позволит существенно уменьшить процент превентивных смертей на поле боя, которые связаны с кровопотерей.

Доставка донорской крови на фронт

Напомним, еще несколько месяцев назад Кабинет министров Украины упростил доставку донорской крови на фронт. Теперь в каждом медицинском подразделении должен быть человек, который отвечает за такие поставки.

Таким образом, задачу медицинских подразделений свели к формировании запросов и отчетов.

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