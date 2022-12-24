Как подготовить новогодний стол при отключении света: советы кулинара

Как готовиться к Новому году без света

По словам Дарьи, в этом году стратегию подготовки к празднику нужно коренным образом изменить. Ведь 30 декабря приходится на рабочий день, а именно пятницу, то есть многие будут работать. А вот рассчитывать, что электричество будет весь день 31 декабря тоже не стоит.

Поэтому, по мнению эксперта, начинать готовиться нужно через несколько дней.

"Я буду начинать подготовку 28 числа. Потому что очень много продуктов, которые можно приготовить и спокойно хранить на балконе", - объясняет она.

Приготовление салатов

Если брать например традиционное на столах Оливье, то большинство ингредиентов можно отварить заранее и хранить в прохладном месте. Сюда входят все овощи и яйца. Колбасу и горошек можно добавить в последний момент.

Все составляющие Оливье можно объединить прямо перед подачей (фото: Freepik)

Если вы готовите салат с отварным мясом, приготовьте это за 3-4 дня до праздника и храните прямо в бульоне в холоде. Заправляйте оливье прямо перед подачей, так как все блюда с майонезом могут храниться всего 12 часов.

Любителям сельди "под шубой" Дарья советует отказаться от салата в этом году. Потому что в нем есть все три продукта, которые портятся быстрее всего: морепродукты, рыба и майонез.

Как рассчитать количество блюд

Дарья также говорит, что не стоит готовить слишком много еды.

"Дело в том, что у нас есть такая привычка готовить очень многое, а потом есть. Дальше мы готовим на Рождество, но в этом году не стоит так делать. Потому что опять же не работает холодильник даже 4 часа", - рассказывает кулинар.

Она считает, что в этом году мы должны рассчитать и приготовить ровно столько, сколько съем в новогоднюю ночь, чтобы почти ничего не хранить. Согласно разным исследованиям, оптимальной порцией пищи является 200 граммов для ребенка и 500 граммов для взрослого.

В новогоднюю ночь мы едим обычно больше, поэтому порцию можно увеличить вдвое и готовить, основываясь на этих расчетах.