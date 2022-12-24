Як підготувати новорічний стіл під час відключень світла: поради кулінара

Як готуватися до Нового року без світла

За словами Дарії, цього року стратегію підготовки до свята потрібно докорінно змінити. Адже 30 грудня припадає на робочий день, а саме п'ятницю, тобто багато людей будуть працювати. А от розраховувати, що електрика буде весь день 31 грудня також не варто.

Тому, на думку експерта, починати готуватися потрібно за декілька днів.

"Я буду починати підготовку 28 числа. Бо є дуже багато продуктів, які можна приготувати та спокійно зберігати на балконі", - пояснює вона.

Приготування салатів

Якщо брати до прикладу традиційне на столах Олів'є, то більшість інгредієнтів можна відварити заздалегідь і зберігати в прохолодному місці. Сюди належать усі овочі та яйця. Ковбасу та горошок можна додати в останній момент.

Усі складові Олів'є можна поєднати просто перед подачею (фото: Freepik)

Якщо ви готуєте салат із відвареним м'ясом, то приготуйте його за 3-4 дні до свята та зберігайте прямо в бульйоні в холоді. Заправляйте Олів'є прямо перед подачею, оскільки всі страви з майонезом можуть зберігатися лише 12 годин.

Любителям оселедця "під шубою" Дарія радить відмовитися від салату цього року. Тому що в ньому є всі три продукти, які псуються найшвидше: морепродукти, риба та майонез.

Як розрахувати кількість страв

Дарія також каже, що не варто готувати дуже багато їжі.

"Річ у тому, що в нас є така звичка готувати дуже багато, а потім їсти. Далі ми готуємо на Різдво, але цього року не варто так робити. Бо знову ж таки не працює холодильник навіть 4 години", - розповідає кулінар.

Вона вважає, що цього року ми повинні розрахувати та приготувати рівно стільки, скільки з'їмо в новорічну ніч, щоб майже нічого не зберігати. Згідно з різними дослідженнями, оптимальною порцією їжі є 200 грамів для дитини та 500 грамів для дорослого.

У новорічну ніч ми їмо зазвичай більше, тому порцію можна збільшити вдвічі та готувати, базуючись на цих розрахунках.