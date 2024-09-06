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Как перейти на осенний аромат духов, не покупая новые: простой метод

Пятница 06 сентября 2024 16:41
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Как перейти на осенний аромат духов, не покупая новые: простой метод Фото: Как обновить парфюм до осени (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Осень - это период новых духов, отличающихся от летних. Но не торопитесь покупать новые ароматы.

Как встречать осень, не тратя деньги на покупку нового аромата, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Советы по духам

Британка показала, как она встречает осень обновленным ароматом, не тратя денег. Она дала совет в ответ на публикацию, в которой просила пользователей поделиться своими любимыми "переходными" ароматами между летом и осенью.

"У меня нет переходных запахов. Это не дает мне покупать слишком много ароматов на разное время года", - сказала она.

Женщина рассказала о методе, который спасает ее от траты денег в парфюмерном магазине.

"Я наношу свою летнюю туалетную воду на осеннюю парфюмированную воду во время перехода между сезонами", - объяснила поклонница парфюмерии.

"На данный момент я наношу Acqua di Parma Fico di Amalfi, летний аромат для меня с цитрусовыми и инжиром, на Dior Oud Ispahan, осенне-зимний восточный аромат", - отметила экспертка.

Возможно, сочетание ароматов не является новой концепцией, но очень уместно в новый сезон.

Для справки

Наслоение духов – это искусство сочетания двух или более ароматов для создания нового, индивидуального запаха. Это может быть отличным способом экспериментировать с ароматами и создать нечто уникальное, отражающее вашу личность.

Раньше мы писали о лучших ароматах на осень 2024 года.

Вам будет интересно прочитать о топ-10 парфюмах, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году.

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