Как перейти на осенний аромат духов, не покупая новые: простой метод
Осень - это период новых духов, отличающихся от летних. Но не торопитесь покупать новые ароматы.
Как встречать осень, не тратя деньги на покупку нового аромата, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.
Советы по духам
Британка показала, как она встречает осень обновленным ароматом, не тратя денег. Она дала совет в ответ на публикацию, в которой просила пользователей поделиться своими любимыми "переходными" ароматами между летом и осенью.
"У меня нет переходных запахов. Это не дает мне покупать слишком много ароматов на разное время года", - сказала она.
Женщина рассказала о методе, который спасает ее от траты денег в парфюмерном магазине.
"Я наношу свою летнюю туалетную воду на осеннюю парфюмированную воду во время перехода между сезонами", - объяснила поклонница парфюмерии.
"На данный момент я наношу Acqua di Parma Fico di Amalfi, летний аромат для меня с цитрусовыми и инжиром, на Dior Oud Ispahan, осенне-зимний восточный аромат", - отметила экспертка.
Возможно, сочетание ароматов не является новой концепцией, но очень уместно в новый сезон.
Для справки
Наслоение духов – это искусство сочетания двух или более ароматов для создания нового, индивидуального запаха. Это может быть отличным способом экспериментировать с ароматами и создать нечто уникальное, отражающее вашу личность.
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