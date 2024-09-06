Як перейти на осінній аромат парфумів, не купуючи нові: простий метод
Осінь - це період нових парфумів, які відрізняються від літніх. Але не поспішайте купувати нові аромати.
Як зустрічати осінь, не витрачаючи гроші на покупку нового аромату, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.
Поради щодо парфумів
Британка показала, як вона зустрічає осінь оновленим ароматом, не витрачаючи грошей. Вона дала пораду у відповідь на публікацію, в якій просила користувачів поділитися своїми улюбленими "перехідними" ароматами між літом і осінню.
"У мене немає перехідних запахів. Це не дає мені купувати занадто багато ароматів на різні пори року", - сказала вона.
Жінка розказала про метод, який рятує її від витрачання грошей у парфумернгому магазині.
"Я наношу свою літню туалетну воду на осінню парфумовану воду під час переходу між сезонами", - пояснила шанувальниця парфумерії.
"На даний момент я наношу Acqua di Parma Fico di Amalfi, літній аромат для мене з цитрусовими та інжиром, на Dior Oud Ispahan, осінньо-зимовий східний аромат", - зазначила експертка.
Можливо, поєднання ароматів не є новою концепцією, але воно дуже доречне в новий сезон.
Для довідки
Нашарування парфумів - це мистецтво поєднання двох або більше ароматів для створення нового, індивідуального запаху. Це може бути чудовим способом експериментувати з ароматами та створити щось унікальне, що відображає вашу особистість.
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