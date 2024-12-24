Берегите зрение. Как снизить нагрузку на глаза при работе с Windows: эффективная настройка

В наше время длительное использование компьютера неизбежно, но оно также приводит к напряжению глаз и усталости. К счастью, в Windows есть встроенная функция, которая помогает справиться с этой проблемой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Что такое ночной свет?

Ночной свет - это функция в Windows 10 и 11, предназначенная для уменьшения количества синего света, излучаемого экраном. Синий свет полезен в течение дня, но вечером он может вызывать напряжение глаз и нарушать цикл сна.

Чтобы включить ночной свет, откройте “Настройки”, выберите “Система” в левой панели, а затем нажмите “Экран” в правой секции. В разделе “Яркость и цвет” включите или выключите ночной свет с помощью переключателя. Вы также можете кликнуть на этот пункт, чтобы настроить параметры по своему усмотрению.

Функция позволяет настроить расписание, чтобы ночной свет автоматически включался и выключался в определенное время, например, с захода до восхода солнца. Также можно регулировать интенсивность теплого цвета, делая его более мягким или насыщенным.

Теплые оттенки лучше снимают напряжение глаз, но экспериментируйте, чтобы найти комфортный для себя уровень.

Настройка ночного света помогает значительно снизить воздействие синего света, уменьшить усталость глаз и повысить комфорт при длительной работе за компьютером.

Как работает ночной свет?

Высокие цветовые температуры излучают больше синего света и кажутся холодными, как дневной свет. Низкие цветовые температуры излучают меньше синего света и кажутся теплее, как свет свечи. Ночной свет работает, регулируя цветовую температуру экрана в сторону более теплых оттенков, которые менее утомляют глаза и меньше влияют на ваш сон.

Функция ночного света сдвигает цветовую температуру экрана к нижней части спектра (красный), уменьшая количество излучаемого синего света. Это создает более спокойное и комфортное восприятие изображения. Windows применяет цветовой фильтр, который эффективно "блокирует" часть синего света.

Операционная система достигает этого за счет манипуляции значениями RGB (красный, зеленый, синий) для отображаемых пикселей - снижая интенсивность синего компонента и немного увеличивая красный, чтобы достичь более теплого оттенка.

Эта функция особенно полезна при работе за компьютером вечером или ночью. Теплые цвета менее утомительны для глаз, особенно при слабом освещении. Кроме того, синий свет может подавлять выработку мелатонина - гормона, регулирующего сон. Ночной свет помогает минимизировать это влияние.

Важно отметить, что ночной свет не полностью устраняет синий свет, но снижает его интенсивность до уровня, который комфортнее для глаз, особенно в вечернее время.

Как включить функцию Ночной свет (фото: MakeUseOf)