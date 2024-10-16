10 лучших приложений для Windows, которые облегчат вашу работу с ПК

Работа за компьютером может стать намного проще и продуктивнее, если использовать правильные инструменты. В мире Windows существует множество приложений, которые могут улучшить ваш рабочий процесс, сэкономить время и автоматизировать рутинные задачи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Listary (Лучший инструмент поиска файлов для Windows)

Возможности: обеспечивает быстрый поиск файлов, настраиваемые команды поиска и поддержку горячих клавиш

Поддерживаемые версии: Windows 7 и более поздние версии

Цена: бесплатно с премиум-опциями

Listary предлагает простой и современный опыт. В нем присутствует простой и современный опыт, что делает его отличной альтернативой поиску Windows.

Он предлагает как быстрый поиск, похожий на Finder на Mac, так и отдельный каталог поиска, который предлагает расширенные функции, такие как фильтрация результатов по размеру, типу, дате изменения и т. д.

Вы можете искать документы и файлы в любом формате, а также запустить быстрый поиск, и результаты будут показаны в реальном времени.

Listary (фото: Technology Personalized)

Ditto (Менеджер буфера обмена для Windows)

Возможности: управление историей буфера обмена, настраиваемые горячие клавиши и возможность поиска по истории буфера обмена

Поддерживаемые версии: Windows 7 и более поздние версии

Цена: бесплатно

История буфера обмена может быть удобной, особенно на ПК, где вы можете легко потерять отслеживание того, что вы скопировали во время многозадачности.

Встроенный менеджер буфера обмена Windows полезен для основных задач, но Ditto, сторонний менеджер буфера обмена, предлагает расширенные функции для большего контроля над управлением буфером обмена.

Вы можете категоризовать свой буфер обмена в группах, создавать пользовательские категории и добавлять содержимое. Кроме того, вы можете настроить пользовательские клавиши для более быстрого доступа к содержимому буфера обмена.

Одной из самых полезных функций Ditto является то, что он может хранить более 25 элементов в истории буфера обмена по сравнению с Windows по умолчанию, которая может хранить только до 25 элементов.

Кроме того, Ditto доступен на нескольких платформах, что может быть полезно, если вы хотите просматривать текст на других устройствах. Он бесплатен для использования и работает на устройствах с Windows 7 или более поздних версий.

Ditto (фото: Technology Personalized)

AquaSnap (Оконный менеджер для Windows)

Возможности: быстрое прикрепление и стыковка окон, сочетания клавиш, поддержка нескольких мониторов

Поддерживаемые версии: Windows 7 и более поздние версии

Цена: Бесплатно с премиум-опциями

Если вы работаете во многозадачном режиме на своем ПК, AquaSnap - еще один отличный инструмент для улучшения многозадачности.

Вы можете прикрепить несколько окон рядом, а также есть сочетания клавиш, которые вы можете задать для каждого окна. Кроме того, он поддерживает многомониторные конфигурации.

AquaSnap (фото: Technology Personalized)

EarTrumpet (Управление громкостью отдельных приложений)

Возможности: управление громкостью отдельных приложений, интеграция с настройками звука по умолчанию

Поддерживаемые версии: Windows 10 и более поздние версии

Цена: бесплатно

Многозадачность иногда может быть сложной, особенно если вы мультизадачны с аудиоприложениями. Могут быть ситуации, когда одно приложение воспроизводит аудио, а другое также запускается, создавая звуковой беспорядок.

Однако эту проблему можно легко устранить, контролируя громкость каждого конкретного приложения. По умолчанию Windows не предлагает эту функцию, но вы можете добиться ее с помощью приложения EarTrumpet на вашем устройстве Windows.

С помощью EarTrumpet вы можете установить громкость для каждого окна или приложения, которое вы используете. Вы можете контролировать громкость каждого приложения, а также громкость системы.

EarTrumpet (фото: Technology Personalized)

Greenshot (Легкий инструмент для создания скриншотов)

Возможности: захват всего экрана, окна, области, встроенный редактор и экспорт в различные форматы

Поддерживаемые версии: Windows 7 и более поздние версии

Цена: бесплатно

Для Windows доступно множество инструментов для создания скриншотов, в том числе Snipping Tool. Однако, если вам нужно больше функций и бесплатная альтернатива стандартному инструменту для создания скриншотов Windows, Greenshot может быть лучшим вариантом.

Он предлагает удобный интерфейс и комплексные инструменты для редактирования скриншотов по сравнению со стандартным Windows Snipping Tool.

Одной из выдающихся особенностей Greenshot является его легкий дизайн, который позволяет эффективно работать на любом устройстве. Как и Snipping Tool, Greenshot позволяет вам захватывать весь экран, определенные окна или выбранные области.

Он также имеет встроенные инструменты редактирования, которые позволяют вам легко комментировать и редактировать скриншоты. Кроме того, Greenshot предлагает прямые опции для обмена файлами, копирования в буфер обмена и установки пользовательских сочетаний клавиш для различных типов захватов.

Greenshot (фото: Technology Personalized)

WinAero Tweaker (Инструмент настройки для Windows)

Возможности: предлагает расширенные функции настройки системы, конфиденциальности и пользовательского интерфейса, а также повышает производительность вашего ПК

Поддерживаемые версии: Windows 7 и более поздние версии

Цена: бесплатно

Если вам по душе настройка Windows, то вам стоит приобрести WinAero. Этот инструмент предоставляет различные функции. Вы можете настроить внешний вид и улучшить производительность устройства, повысить уровень конфиденциальности до специальных возможностей и способности быстрой отмены внесенных изменений.

Вдобавок ко всему, лучшая часть приложения - его легкий дизайн. Оно предлагает множество опций и полностью бесплатно с регулярными обновлениями. Благодаря удобному интерфейсу любой человек без технических знаний может легко использовать сотни его функций для настройки опыта Windows.

WinAero Tweaker (фото: Technology Personalized)

Windows Phone Link (Подключение смартфона к ПК со смартфона Windows)

Возможности: синхронизация уведомлений и сообщений, передача файлов между устройствами, доступ к приложениям телефона на ПК, дублирование экрана

Поддерживаемые версии: Windows 10 и более поздние версии

Цена: Бесплатно

Одним из самых значительных преимуществ приложения является простая возможность передачи файлов между вашим ПК и телефоном.

Кроме того, приложение предлагает функцию зеркалирования экрана, позволяющую использовать и взаимодействовать с дисплеем телефона на ПК. Хотя некоторые могут столкнуться с проблемами в зависимости от версии Windows, в целом оно быстрый и работает отлично.

Еще одним преимуществом Phone Link является его глубокая интеграция с Windows. Оно предлагает более нативный опыт, чем другие приложения, такие как Intel Union (альтернатива приложению Phone Link для Windows, разработанному Intel).

Windows Phone Link (фото: Technology Personalized)

Dolby Access (Лучший инструмент для улучшения звука)

Возможности: поддержка Dolby Atmos для наушников, настраиваемые аудиопрофили, улучшенное качество звука и 3D-звук

Поддерживаемые версии: Windows 10 и более поздние версии

Цена: бесплатно с покупками внутри приложения

Dolby - это технология, которая используется для улучшения звука в музыке, фильмах и играх. Некоторые потребительские ноутбуки также поддерживают Dolby Sound.

Если на вашем устройстве нет Dobly, вы можете получить эту функцию с помощью приложения Dolby Access для Windows.

Он может значительно улучшить ваш аудиоопыт, создавая настраиваемые аудиопрофили. Это приложение совместимо только с устройствами Windows 10 и более поздними версиями, а также поддерживает наушники и внешние динамики.

Dolby Access (фото: Technology Personalized)

Rambox (Управление несколькими приложениями в одном месте)

Возможности: управление несколькими приложениями, настраиваемые рабочие пространства, кроссплатформенная поддержка, управление уведомлениями

Поддерживаемые версии: Windows 7 и более поздние версии

Цена: бесплатно с премиум-опциями

Rambox объединяет все ваши любимые приложения под одной крышей. Он позволяет вам легко переключаться и поддерживает все популярные приложения для обмена сообщениями, включая WhatsApp, Telegram, Messenger, Slack, Skype и Instagram.

Он также интегрируется с почтовыми службами, инструментами для совместной работы, такими как Microsoft Teams и Google Drive, и инструментами для управления проектами, такими как Google Calendar.

Кроме того, он поддерживает технические веб-сайты, такие как GitHub. Вы можете настроить Rambox для настройки различных рабочих, личных и проектных задач.

Rambox совместим с широким спектром операционных систем, включая macOS. Он также централизовал управление уведомлениями, что позволяет просматривать все уведомления в одном месте. Если вы часто переключаетесь между различными приложениями, то стоит рассмотреть Rambox.

Rambox (фото: Technology Personalized)

Portmaster (Блокирует ненужные соединения)

Возможности: комплексный мониторинг сети, блокировка ненужных подключений, настраиваемые параметры конфиденциальности и удобный интерфейс

Поддерживаемые версии: Windows 7 и более поздние версии

Цена: бесплатно

Port Manager - это комплексная система управления сетью с открытым исходным кодом для вашего устройства. Она помогает управлять и отслеживать подробные сетевые соединения.

Приложение позволяет вам видеть, что подключено к Интернету, и подробности этих соединений. По умолчанию оно автоматически блокирует трекеры и рекламу, выводит список доменов вредоносных программ с помощью списков фильтров и предотвращает несанкционированный сбор данных, перенаправляя запросы DNS защищенным поставщикам услуг.

Это также помогает уменьшить отслеживание со стороны поставщиков интернет-услуг.

Для большей гибкости вы можете создавать собственные правила для входящих и исходящих сетевых коммуникаций, например, устанавливать сетевые требования или применять настройки, специфичные для приложения.

Приложение также предоставляет уведомления в режиме реального времени о вашей сетевой активности и предупреждает вас о наличии вредоносного ПО или нежелательных подключений, передающих данные.

Portmaster (фото: Technology Personalized)