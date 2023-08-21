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Как не перепутать качественное оливковое масло с дешевыми подделками: важный секрет

Как быстро определить качественное оливковое масло (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Оливковое масло считается очень полезным продуктом и его используют не только в кулинарии. Цена такого масла в магазинах довольно высокая и чем выше сорт - тем оно дороже. Поэтому оливковое масло часто подделывают или продают продукт очень низкого качества.

Как отличить качественное оливковое масло от дешевой подделки - читайте в материале ниже.

Какие подделки встречаются часто

На полках супермаркетов часто можно встретить недорогое оливковое масло. Но по факту, это смесь, в которой настоящего масла только часть, а основной состав - из дешевых заменителей. И некоторые производители и вовсе предлагают полностью подделанные товары.

Как определить качественное оливковое масло

Есть один простой фокус, который вам позволит быстро определить качество оливкового масла. Возьмите бутылку и поставьте ее в холодильник на 15-30 минут. После этого внимательно рассмотрите состояние продукта.

Натуральное оливковое масло, которое изготовлено из натуральных оливок, становится гуще после хранения в холодильнике. На дне может появиться осадок или хлопья. Это четкие признаки натурального состава, которые указывают на качественный продукт.

Если масло стало гуще немного, осадок или хлопья появились минимально или отсутствует совсем - это еще не говорит, что у вас в руках некачественный продукт. Это скорее указывает на особенности производства или же, что производитель добавил незначительное количество других масел.

Если же масло свою густоту совсем не изменило, нет никаких следов осадка или хлопьев - это знак, что продукт разбавлен. Чаще всего производители добавляют в оливковое масло низкого качества обычное подсолнечное масло.

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