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Як не переплутати якісну оливкову олію з дешевими підробками: важливий секрет

Як швидко визначити якісну оливкову олію (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Оливкова олія вважається дуже корисним продуктом і її використовують не лише у кулінарії. Ціна такої олії в магазинах досить висока і чим вищий сорт - тим воно дорожче. Тому оливкову олію часто підробляють або продають продукт дуже низької якості.

Як відрізнити якісну оливкову олію від дешевої підробки – читайте у матеріалі нижче.

Які підробки зустрічаються часто

На полицях супермаркетів часто можна зустріти недорогу оливкову олію. Але за фактом, це суміш, в якій справжньої олії лише частина, а основний склад - з дешевих замінників. І деякі виробники взагалі пропонують повністю підроблені товари.

Як визначити якісну оливкову олію

Є один простий фокус, який дозволить вам швидко визначити якість оливкової олії. Візьміть пляшку та поставте її в холодильник на 15-30 хвилин. Після цього уважно розгляньте стан продукту.

Натуральна оливкова олія, яка виготовлена з натуральних оливок, стає густішою після зберігання в холодильнику. На дні може з'явитися осад чи пластівці. Це чіткі ознаки натурального складу, які свідчать про якісний продукт.

Якщо олія стала густішою небагато, осад або пластівці з'явилися мінімально або відсутні зовсім - це ще не каже, що у вас в руках неякісний продукт. Це швидше вказує на особливості виробництва або, що виробник додав незначну кількість інших олій.

Якщо олія свою густоту зовсім не змінила, немає ніяких слідів осаду або пластівців - це знак, що продукт розведений. Найчастіше виробники додають в оливкову олію низької якості звичайну соняшникову олію.

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