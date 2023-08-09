Каши - нужно есть. Что нужно в них добавлять, чтобы извлечь максимальную пользу

Каши - это отличный продукт для здорового питания, который прекрасно насыщает, дает энергию и содержит много полезных витаминов для здоровья. Но нужно знать, какие именно из них выбирать, и что туда добавить для максимальной пользы.

О том, как сделать каши суперзащитниками организма, рассказала в Facebook диетолог Оксана Скиталинская.

Почему в кашах важна оболочка

Дело в том, что в оболочках много магния, витаминов Е, группы В, клетчатки, холина, РР.

Магний делает здоровыми наш мозг, нервы, сердце, сосуды и тело в целом.

Именно клетчатка поглощает все токсичное в кишечнике, не дает ему попасть в кровь и разнестись по всему организму; защищает сосуды от атеросклероза, питает наш кишечник, защищает от проблем с ним, рака, сахарного диабета 2 типа, камней в желчном пузыре, и массы болезней.

Что добавить, чтобы каши приносили максимум пользы

Добавьте к кашам отрубей (пшеничных, овсяных и др.); добавляйте в процессе замачивания и приготовления.

Чтобы добавить энергии можно положить в каши ложку орехов, семян (льна, конопли, тыквы). Так вы получите противовоспалительные масла, дополнительно клетчатку и замедлите поступление глюкозы в кровь.

Чтобы увеличить противовоспалительные свойства, добавьте в кашу ягоды. Даже столовая ложка ягодного пюре придаст каше мощный противовоспалительный эффект. Можно добавить зародыши пшеницы, ростки пшеницы и других растений.

Как действует каша на организм

Все каши содержат витамины группы В, магний, калий и фосфор, а также крахмал, поэтому их желательно есть тогда, когда они немного остынут, чтобы крахмал "загустел", тогда он не будет поднимать сахар в крови.

В овсянке содержится крахмал, лецитин, холин; нормализует обмен холестерина.

Гречневая каша, как и овсяная, нормализует уровень холестерина.

Кукурузная - тормозит процессы брожения и гниения в кишечнике, полезна при дисбиозах.

Пшено оказывает мочегонное действие, полезно при отеках.

Перловая ускоряет перистальтику кишечника, полезна при запорах.

Рисовая (нешлифованная, коричневая, черная) - это источник полифенолов.

Рисовая (шлифованная, белая) замедляет моторику кишечника, подходит тем, у кого есть воспалительные процессы кишечника, склонность к поносам. Быстро повышает глюкозу в крови.

Скиталинская рекомендует приготовить кашу, предварительно промыв, а потом запарить.

Некоторые каши нуждаются в дополнительной варке, другие готовы после запаривания.