Как получить компенсацию от государства за уничтожение жилья во время войны: пошаговая инструкция
Около 3 000 000 человек остались без полноценного жилья за время полномасштабной войны в Украине. В связи с этим еще в марте 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7198 по возмещению утраченного имущества. Сейчас его усовершенствуют и готовят к принятию.
Как получить государственную компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье во время войны - подробнее читайте в Styler.
Как подать заявление о компенсации
Заявление подается в Комиссию по рассмотрению вопросов о компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимого имущества.
Его необходимо представить во время военного положения и в течение 90 календарных дней с даты его окончания на территории, на которой находилась недвижимость.
Подать заявление можно несколькими способами:
- в электронной форме через приложение "Дія"
- в бумажной форме через ЦНАП, нотариуса или органы соцзащиты
В заявлении следует отметить:
- сведения о лице, чье жилье уничтожено
- сведения о самом объекте недвижимого имущества
- регистрационный номер отчета об оценке стоимости восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества
- регистрационный номер отчета об обследовании возможности/невозможности восстановления объекта
- сведения о заявителе
К этому заявлению также нужно добавить ряд документов, подтверждающих, кому принадлежит недвижимость, проживающие на территории, право на приоритетность получения компенсации и т.п.
Прием заявки составит не более 30 календарных дней.
В каком виде могут предоставить возмещение
Компенсация предоставляется в виде:
- денежной компенсации путем перечисления денежных средств на счет получателя
- объекта недвижимого имущества путем финансирования его строительства (не более 150 квадратных метров)
- финансирование выполнения строительных работ по восстановлению поврежденного многоквартирного дома
В каждом случае размер и вид компенсации высчитывается индивидуально по отношению к субъекту.
Ранее мы рассказывали, кто первым получит государственное возмещение.
Смотрите также, как изменится Киев в 2023 году.