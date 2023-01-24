Як отримати компенсацію від держави за знищення житла під час війни: покрокова інструкція

Близько 3 000 000 людей залишилися без повноцінного житла за час повномасштабної війни в Україні. У зв'язку з цим ще в березні 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7198 із відшкодування втраченого майна. Зараз його вдосконалюють та готують до ухвалення.

Як отримати державну компенсацію за знищене або пошкоджене житло під час війни - детальніше читайте в Styler.

Як подати заяву про компенсацію Заява подається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна. Її необхідно подати під час дії воєнного стану та протягом 90 календарних днів з дати його закінчення на території, на якій знаходилася нерухомість. Подати заяву можна декількома способами: в електронній формі через застосунок "Дія"

в паперовій формі через ЦНАП, нотаріуса або органи соцзахисту У заяві потрібно зазначити: відомості про особу, чиє житло знищено

відомості про сам об'єкт нерухомого майна

реєстраційний номер звіту про оцінку вартості відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна

реєстраційний номер звіту про обстеження можливості/неможливості відновлення об'єкта

відомості про заявника До цієї заяви також потрібно додати ряд документів, який буде підтверджувати, кому належить нерухомість, хто проживає на території, право на пріоритетність отримання компенсації тощо. Прийняття заявки складе не більше 30 календарних днів. У якому вигляді можуть надати відшкодування Компенсація надається у вигляді: грошової компенсації шляхом перерахування грошових коштів на рахунок отримувача

об'єкта нерухомого майна шляхом фінансування його будівництва (не більше 150 квадратних метрів)

фінансування виконання будівельних робіт з відновлення пошкодженого багатоквартирного будинку У кожному випадку розмір і вигляд компенсації вираховується індивідуально стосовно суб'єкта.