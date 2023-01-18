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Кто из украинцев получит компенсации за уничтоженное войной жилье в первую очередь

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Среда 18 января 2023 09:49
Кто из украинцев получит компенсации за уничтоженное войной жилье в первую очередь Фото: Украинцы будут получать компенсации за разрушенное жилье после войны (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После окончания войны украинцы будут получать компенсации за разрушенное россиянами жилье. Мининфраструктуры уже подготовило соответствущий законопроект №7198. Сейчас он находится на рассмотрении Верховной Рады.

В материале Styler читайте, кому возместят убытки за жилье в первую очередь.

Кто первым будет получать компенсации за разрушенное жилье

  • участники боевых действий;
  • мобилизованные, не имеющие статуса УБД;
  • получившие в результате войны инвалидность;
  • семьи погибших ветеранов войны;
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • наследники граждан всех перечисленных категорий.

Претендовать на компенсацию также смогут:

  • собственники квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;
  • заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);
  • физлица, инвестировавшие/финансирующие строительство;
  • члены жилищных кооперативов, выкупившие жилье, но не оформившие право на него;
  • наследники всех перечисленных лиц.

А вот компенсировать утрату жилья не будут лицам, которые под санкциями, и тем, кто имеет судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины, а также их наследникам.

Кто из украинцев получит компенсации за уничтоженное войной жилье в первую очередьЧто важно знать

Согласно проекту закона компенсации будут выплачиваться за недвижимость, которая была повреждена или разрушена с 24 февраля 2022 года и в течение трех лет после прекращения военного положения.

Деньги на возмещение ущерба планируют брать из конфискованных средств страны-агрессора, а также бюджетов, международной помощи. Непосредственно процесс выплат организуют комиссии при местных общинах.

Напомним, что Шуляк рассказала, как по завершении войны можно будет получить возмещение за жилье.

Читайте также, вот таким станет Киев, когда "сталинки" и "хрущевки" заменят высотками.

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Жилье Война в Украине