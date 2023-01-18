Кто из украинцев получит компенсации за уничтоженное войной жилье в первую очередь

После окончания войны украинцы будут получать компенсации за разрушенное россиянами жилье. Мининфраструктуры уже подготовило соответствущий законопроект №7198. Сейчас он находится на рассмотрении Верховной Рады.

В материале Styler читайте, кому возместят убытки за жилье в первую очередь.

Кто первым будет получать компенсации за разрушенное жилье

участники боевых действий;

мобилизованные, не имеющие статуса УБД;

получившие в результате войны инвалидность;

семьи погибших ветеранов войны;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I и II групп;

наследники граждан всех перечисленных категорий.

Претендовать на компенсацию также смогут:

собственники квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);

физлица, инвестировавшие/финансирующие строительство;

члены жилищных кооперативов, выкупившие жилье, но не оформившие право на него;

наследники всех перечисленных лиц.

А вот компенсировать утрату жилья не будут лицам, которые под санкциями, и тем, кто имеет судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины, а также их наследникам.

Что важно знать

Согласно проекту закона компенсации будут выплачиваться за недвижимость, которая была повреждена или разрушена с 24 февраля 2022 года и в течение трех лет после прекращения военного положения.

Деньги на возмещение ущерба планируют брать из конфискованных средств страны-агрессора, а также бюджетов, международной помощи. Непосредственно процесс выплат организуют комиссии при местных общинах.