Ограниченно пригодные для мобилизации: как для них изменится прохождение ВЛК

В Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных для службы, но для этого есть определенные условия. Также таким военнообязанным придется проходить ВЛК гораздо чаще.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью руководителя Полтавского областного ТЦК полковника Алексея Трофименко для Telegraf.

Он отметил, что именно эту категорию украинцев ждут важные изменения. В мирные времена ВЛК ограниченно пригодные должны были проходить один раз в пять лет - это прописано в соответствующем приказе № 402. Однако с началом войны произошли определенные изменения.

Во время действия военного положения таким военнообязанным нужно проходить ВЛК раз в год.

"То есть военнообязанный, прошедший ВЛК год назад, снова обязан ее проходить. Об обжалованиях решений ВЛК - если мужчина не согласен с ее выводами, то должен обращаться к нам, мы согласовываем с областным ВЛК время прибытия, направляем его и там рассматривается его жалоба. И решение районной ВЛК либо отменяют, либо подтверждают", - объяснил Трофименко.

Он добавил, что многих сейчас волнует вопрос, будут ли мобилизовать ограниченно пригодных. И это действительно сейчас происходит, но довольно редко, потому что должностей для таких бойцов не очень много.

"Чтобы не было путаницы. Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте", - сказал представитель ТЦК и добавил, что обычно таких военных ждет служба в тыловых подразделениях.