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Як виглядати стрункішою на фото: секрет дуже простий

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Вівторок 30 листопада 2021 20:23
Як виглядати стрункішою на фото: секрет дуже простий Як виглядати стрункішою на фото (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фотомоделі винайшли спосіб, яки допоможе виглядати на фото стрункішими та більш невимушеними на селфі. Зокрема, для цього знадобиться тільки язик.

Про це пише The Sun.

Зокрема, виявлено спосіб, який допоможе підтягнути обличчя одним рухом, без використання фотошопу та фільтрів. Тому, як виявилося положення язику впливає на вираз обличчя під час фотосесії.

Також багато людей жаліються, що їхня посмішка на фото виглядає неприродною. Аби уникнути цього, потрібно підняти язик зі звичного положення, підтягнувши його до піднебіння.

Цей простий рух допоможе обличчю стати більш розслабленим та уникне награності на фото. Окрім цього, створиться ефект схуднення на обличчі. Все тому, що з язиком підтягується і лінія підборіддя.

Відповідну вправу потрібно виконувати не тільки під час фотосесії, а й на постійній основі. Вправа допоможе тримати щоки та підборіддя в тонусі.

Раніше ми називали лайфхак, який допоможе виглядати більш жіночно.

Також ми писали про простий спосіб, як приховати "верблюжу лапку" за допомогою бюстгальтера.

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фото лайфхак
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