Будете удивлены! Какие модели джинсов полнят, а какие делают стройнее

Выгодно подчеркнуть фигуру и скрыть некоторые ее недостатки можно благодаря удачно подобранным джинсам. Важны не только фасон, но цвет и отсутствие принтов.

Какие модели джинсов лучше всего выбирать, чтобы выглядеть стройнее, рассказываем на Styler.

Какого цвета джинсы лучше всего выбрать

Джинсы темного цвета являются лучшим вариантом, чтобы фигура визуально выглядела более стройно. Они скрывают широкие бедра и делают ноги похуже.

Не выбирайте рваные джинсы и потертые. Такая "отделка", равно как и светлый цвет только подчеркнут недостатки фигуры.

Такие джинсы делают фигуру более стройной (фото: freepik.com)

Какие фасоны делают фигуру стройнее

Прямые джинсы делают бедра слегка уже. Также они хорошо "садятся" по фигуре, сглаживая все изгибы. Однако очень важно, чтобы крой был прямым, а не сужался к низу.

Слегка расширенные внизу джинсы зрительно убирают несколько лишних килограммов. Их довольно легко совмещать с рубашками или блузами.

Единственное, стоит сразу брать две пары джинсов. Одни укоротить, чтобы носить с балетками. Другие оставить длинными и одевать до высоких каблуков.

Джинсы с высокой посадкой благодаря своему крою скрывают живот и создают эффект длинных ног. Если выбрать такие в темных тонах, то ноги будут выглядеть более изящно.

Пример удачной модели (фото: freepik.com)

Какие джинсы полнят

Зачастую модные модели джинсов совершенно невыгодно подчеркивают фигуру. Не следует покупать джинсы с принтами или яркими вышивками и узорами.

Такая отделка привлекает излишнее внимание к бедрам. По этой же причине не выбирайте модели с внешними пуговицами в зоне талии.

Полнить могут и джинсы "правильных" фасонов, но которые плохо на вас "сидят". Идеально, чтобы в зоне промежности не образовывалось складок, или наоборот, промежность не свисала. Поскольку это привлекает внимание к бедрам.

Сейчас в моде фасоны с низкой талией, но такие лишний раз подчеркнут недостатки фигуры. Поэтому следует их избегать.

Пример удачной модели (фото: freepik.com)