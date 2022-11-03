Как обустроить быт без воды: практические советы по личному опыту
Обстрелы россиян существенно вредят украинской инфраструктуре, из-за чего частые перебои электро- и водоснабжения.
Если без света жить еще можно, то без воды задача становится вдвое сложнее. Ведь она нужна и для приготовления пищи, и для уборки и еще кучи важных вещей.
Styler делится практическими советами обустройства нормального быта без воды по собственному опыту.
Запаситесь тарой
Во всех советчиках вы точно увидите очевидный пункт "запаситесь водой". Да, конечно, она пригодится вам в как можно большем количестве. Однако прежде всего позаботьтесь о таре для этой воды.
Найдите дома все ведра, кастрюли, чайники, бутылки, канистры, бутылки и т.д. и убедитесь, что они пригодны для использования. После этого распределите, куда вы будете наливать техническую и питьевую воду. При этом подумайте, чем вам будет удобнее пользоваться для разных задач.
К примеру, умываться из 20-литровой бутыли вряд ли будет комфортно, поэтому для мелких задач выделите маленькие бутылки.
Для того чтобы не спутать емкости с разной водой, добавьте маркировку.
Купите обычную трубку
В магазинах, где продают питьевую воду в бутылях, можно приобрести дополнительную трубку. Обычно цена не превышает двадцати гривен.
Зачем она нам? К примеру, чтобы помыть волосы или посуду. Если вы будете лить воду прямо из тары, то потратится в разы больше воды, чем могло бы.
Для такой схемы лучше использовать бутыли с насосами. Просто замените трубку в насосе на приобретенную и качайте воду через нее. Так вы можете регулировать количество воды и направлять поток в нужное место.
Поэтому лучше лейте воду из такого импровизированного водопровода.
Кроме трубки, заведите в хозяйстве ковшика. В него можно набирать воду, чтобы умыться и почистить зубы. Таким образом вы используете только ту воду, которая есть в нем, а не всю из бутылки.
Приспособить быт к отсутствию воды вполне реально (фото: Getty Images)
Выработайте привычку
Если в вашем доме водоснабжение временно все же восстанавливают, старайтесь сделать все дела, где нужна вода, за это время.
В действительности это работает на уровне инстинкта. Как только из крана побежало, наберите воду, промойте посуду, примите душ и т.д.
Используйте меньшее количество посуды
Когда готовите без постоянного водоснабжения, старайтесь использовать как можно меньше посуды, чтобы потом не мыть ее. Это двойная экономия времени и воды.
Приобретите антисептики и салфетки
В отсутствие воды гигиена и уход за собой несколько страдают, однако делать минимальные необходимые вещи все же нужно. Здесь пригодятся средства, к которым мы привыкли во времена активной пандемии.
Используйте в обиходе антисептики и салфетки, чтобы протереть руки. Для поддержания интимной гигиены можно использовать специальные салфетки с молочной кислотой. А для чистоты корней волос используйте сухой шампунь.
Конечно, эти способы являются пародией на настоящий душ, однако помогут некоторое время сохранять свежесть.