Как обустроить быт без воды: практические советы по личному опыту

Если без света жить еще можно, то без воды задача становится вдвое сложнее. Ведь она нужна и для приготовления пищи, и для уборки и еще кучи важных вещей.

Запаситесь тарой

Во всех советчиках вы точно увидите очевидный пункт "запаситесь водой". Да, конечно, она пригодится вам в как можно большем количестве. Однако прежде всего позаботьтесь о таре для этой воды.

Найдите дома все ведра, кастрюли, чайники, бутылки, канистры, бутылки и т.д. и убедитесь, что они пригодны для использования. После этого распределите, куда вы будете наливать техническую и питьевую воду. При этом подумайте, чем вам будет удобнее пользоваться для разных задач.

К примеру, умываться из 20-литровой бутыли вряд ли будет комфортно, поэтому для мелких задач выделите маленькие бутылки.

Для того чтобы не спутать емкости с разной водой, добавьте маркировку.

Купите обычную трубку

В магазинах, где продают питьевую воду в бутылях, можно приобрести дополнительную трубку. Обычно цена не превышает двадцати гривен.

Зачем она нам? К примеру, чтобы помыть волосы или посуду. Если вы будете лить воду прямо из тары, то потратится в разы больше воды, чем могло бы.

Для такой схемы лучше использовать бутыли с насосами. Просто замените трубку в насосе на приобретенную и качайте воду через нее. Так вы можете регулировать количество воды и направлять поток в нужное место.

Поэтому лучше лейте воду из такого импровизированного водопровода.

Кроме трубки, заведите в хозяйстве ковшика. В него можно набирать воду, чтобы умыться и почистить зубы. Таким образом вы используете только ту воду, которая есть в нем, а не всю из бутылки.

Приспособить быт к отсутствию воды вполне реально (фото: Getty Images)

Выработайте привычку

Если в вашем доме водоснабжение временно все же восстанавливают, старайтесь сделать все дела, где нужна вода, за это время.

В действительности это работает на уровне инстинкта. Как только из крана побежало, наберите воду, промойте посуду, примите душ и т.д.

Используйте меньшее количество посуды

Когда готовите без постоянного водоснабжения, старайтесь использовать как можно меньше посуды, чтобы потом не мыть ее. Это двойная экономия времени и воды.

Приобретите антисептики и салфетки

В отсутствие воды гигиена и уход за собой несколько страдают, однако делать минимальные необходимые вещи все же нужно. Здесь пригодятся средства, к которым мы привыкли во времена активной пандемии.

Используйте в обиходе антисептики и салфетки, чтобы протереть руки. Для поддержания интимной гигиены можно использовать специальные салфетки с молочной кислотой. А для чистоты корней волос используйте сухой шампунь.

Конечно, эти способы являются пародией на настоящий душ, однако помогут некоторое время сохранять свежесть.