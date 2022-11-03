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В "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях в ряде областей: список

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Четверг 03 ноября 2022 12:49
В "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях в ряде областей: список Фото: в "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях в ряде областей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчерашние обстрелы россиян усложнили ситуацию в энергосистеме Украины. Сегодня, 3 ноября, ожидаются аварийные отключения света в ряде областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страница "Укрэнерго".

Аварийные отключения света ожидаются в:

  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Кировоградской области.

"Мы понимаем, насколько дискомфортно долгое пребывание без электроэнергии, но Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден ограничить потребление в этом регионе из-за новых повреждений. Ремонтные работы уже начались и будут завершены в кратчайшие сроки - если не будет новых атак", - пишет пресс-служба. "Укрэнерго".

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