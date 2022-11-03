В "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях в ряде областей: список

Фото: в "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях в ряде областей (Getty Images)

Вчерашние обстрелы россиян усложнили ситуацию в энергосистеме Украины. Сегодня, 3 ноября, ожидаются аварийные отключения света в ряде областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страница "Укрэнерго".

Аварийные отключения света ожидаются в: Днепропетровской области;

Запорожской области;

Кировоградской области. "Мы понимаем, насколько дискомфортно долгое пребывание без электроэнергии, но Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден ограничить потребление в этом регионе из-за новых повреждений. Ремонтные работы уже начались и будут завершены в кратчайшие сроки - если не будет новых атак", - пишет пресс-служба. "Укрэнерго".