Отапливает комнату за 4 часа: как сделать обогреватель из свечей и горшка
Отопительный сезон в Украине сорван из-за частых ракетных атак России. Чтобы не замерзнуть, украинцы ищут необычные способы получить тепло.
Как из подручных средств быстро сделать обогреватель, который можно использовать в квартире, читайте в материале Styler.
Обогреватель из свечей и керамических горшков
Такое устройство способно обогреть помещение до 15 кв.м за 4 часа. Обойдется вам в копейки, поскольку у каждого дома найдутся старые керамические горшки для комнатных растений и несколько свечей. А сам процесс изготовления этого обогревателя займет не больше 15 минут.
Поскольку это устройство имеет открытый огонь, оставлять его без присмотра нельзя, чтобы не возникло пожара.
Что понадобится:
- 2 керамические горшки для вазонов
- длинный болт с двумя гайками и тремя шайбами
- несколько кирпичей
- 2-3 свечи
- тарелка.
Как смастерить:
- Обычно в горшках есть отверстие, если такого нет, просверлите в центре дна. Вставьте болт с шайбой.
- Наденьте шайбу на болт. Закрутите гайку и прикрепите сверху еще одну шайбу, чтобы зафиксировать.
- Вставьте еще один горшок поменьше. Его также закрепите шайбой и гайкой.
- Зажгите свечи и поставьте их на тарелку.
- С трех сторон выставьте кирпичи и на них - верх дном скрепленные горшки.
- Тепло от свечей будет подниматься и нагревать стенки горшка, а те - комнату.
Раньше мы делились пошаговой инструкцией, как сделать обогреватель из свечи.
Читайте также о том, чем можно заменить свечу при отсутствии электроэнергии.