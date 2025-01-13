Самая модная обувь 2025 года. Стилист назвала главные тренды, с которыми вы будете сиять

Какая обувь будет модной в 2025 году (иллюстрация: freepik.com)

Выбрать удобную и трендовую обувь непросто, ведь вариантов очень много. Впрочем, уже известно, какие именно сапожки и туфли можно покупать именно на этот год.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на стилиста Елену Шевченко, которая показала в Instagram самую модную обувь, рассказывает, что носить, чтобы стать самой модной.