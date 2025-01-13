Самая модная обувь 2025 года. Стилист назвала главные тренды, с которыми вы будете сиять
Какая обувь будет модной в 2025 году (иллюстрация: freepik.com)
Выбрать удобную и трендовую обувь непросто, ведь вариантов очень много. Впрочем, уже известно, какие именно сапожки и туфли можно покупать именно на этот год.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на стилиста Елену Шевченко, которая показала в Instagram самую модную обувь, рассказывает, что носить, чтобы стать самой модной.
Какую обувь покупать на зиму и весну
Стилист перечислила немало вариантов, которые будут очень модными. Среди них вы можете выбрать как экстравагантную, так и повседневную обувь.
Тренды этого года:
- ботфорты с широким голенищем - эту обувь стилистка назвала акцентной и драматической
- скульптурная танкетка - очень необычный вариант, но не следует рассчитывать, что такая обувь будет удобной
- броги - классические сапоги, которые можно сделать очень эффектными благодаря контрастным шнуровкам и металлическим деталям
- высокие сапоги до колена - по словам Шевченко, это "базовый must-have", который сделает любой образ дороже, а ноги - длиннее"
- анималистический принт - выбирайте обувь с имитацией зебры, леопарда, змеиной кожи
- вьетнамки - в тренды ворвется обновленная версия с толстой подошвой и фактурными ремешками
- корсетная обувь - выбирайте босоножки и ботильоны с ремешками и шнуровкой, это очень удачный вариант
- лакированная обувь - беспроигрышный вариант
- байкерские ботинки - такую обувь можно сочетать даже с нежными платьями
- таби - необычные "копытца", которые наделали шума в прошлых сезонах, снова будут модными
- обувь с мехом - конечно, речь идет об имитации и экологических вариантах.
Как подобрать удобную обувь
Если вы хотите найти обувь, которая будет не только модной, но и удобной, учтите следующие советы:
- примеряйте новую пару не утром - ближе к вечеру нога станет немного отечной, тогда вы сможете подобрать правильный размер
- обращайте внимание на материал - обувь должна быть не только красивой, но и качественной
- обращайте внимание на подошвы - они должны быть гибкими, но плотными
- не берите обувь на размер меньше - даже если сапожки очень красивые, не следует верить в то, что вам удастся их "разносить"
- помните о поддержке стопы - если вы планируете много ходить, выбирайте обувь с мягкой стелькой и фиксацией.
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