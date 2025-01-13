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Самая модная обувь 2025 года. Стилист назвала главные тренды, с которыми вы будете сиять

Понедельник 13 января 2025 07:15
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Самая модная обувь 2025 года. Стилист назвала главные тренды, с которыми вы будете сиять Какая обувь будет модной в 2025 году (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Елена Шевченко

Выбрать удобную и трендовую обувь непросто, ведь вариантов очень много. Впрочем, уже известно, какие именно сапожки и туфли можно покупать именно на этот год.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на стилиста Елену Шевченко, которая показала в Instagram самую модную обувь, рассказывает, что носить, чтобы стать самой модной.

Какую обувь покупать на зиму и весну

Стилист перечислила немало вариантов, которые будут очень модными. Среди них вы можете выбрать как экстравагантную, так и повседневную обувь.

Тренды этого года:

  • ботфорты с широким голенищем - эту обувь стилистка назвала акцентной и драматической
  • скульптурная танкетка - очень необычный вариант, но не следует рассчитывать, что такая обувь будет удобной
  • броги - классические сапоги, которые можно сделать очень эффектными благодаря контрастным шнуровкам и металлическим деталям
  • высокие сапоги до колена - по словам Шевченко, это "базовый must-have", который сделает любой образ дороже, а ноги - длиннее"
  • анималистический принт - выбирайте обувь с имитацией зебры, леопарда, змеиной кожи
  • вьетнамки - в тренды ворвется обновленная версия с толстой подошвой и фактурными ремешками
  • корсетная обувь - выбирайте босоножки и ботильоны с ремешками и шнуровкой, это очень удачный вариант
  • лакированная обувь - беспроигрышный вариант
  • байкерские ботинки - такую обувь можно сочетать даже с нежными платьями
  • таби - необычные "копытца", которые наделали шума в прошлых сезонах, снова будут модными
  • обувь с мехом - конечно, речь идет об имитации и экологических вариантах.

Как подобрать удобную обувь

Если вы хотите найти обувь, которая будет не только модной, но и удобной, учтите следующие советы:

  • примеряйте новую пару не утром - ближе к вечеру нога станет немного отечной, тогда вы сможете подобрать правильный размер
  • обращайте внимание на материал - обувь должна быть не только красивой, но и качественной
  • обращайте внимание на подошвы - они должны быть гибкими, но плотными
  • не берите обувь на размер меньше - даже если сапожки очень красивые, не следует верить в то, что вам удастся их "разносить"
  • помните о поддержке стопы - если вы планируете много ходить, выбирайте обувь с мягкой стелькой и фиксацией.

К слову, ранее мы называли главные тренды маникюра на 2025 год.

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