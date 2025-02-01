Ефросинина показала тренды 2025, от которых в восторге модницы всего мира

В гардеробе каждой модницы должно быть несколько вариантов верхней одежды на переходной период от зимы к весне. И если у вас есть классический тренч , обратите внимание и на длинное пальто шоколадного оттенка, которое сейчас в тренде.

Коричневое пальто - это универсальный и вневременной тренд. В 2025 году такие оттенки, как коричневый, терракотовый и глубокие землистые тона, продолжают быть популярными, поскольку они подчеркивают натуральность и тепло в образе. Коричневое пальто можно носить как с повседневной одеждой, так и с более официальными нарядами, что делает его отличным выбором для зимы, весны и осени.



Скриншоты

Маша Ефросинина выбрала классическое длинное пальто с воротником и имитацией карманов. Его она накинула поверх коричневой меховой жилетки с высоким горлом. А затем продемонстрировала модный прием: чтобы подчеркнуть линию талии, повязала пояс поверх жилетки.



Скриншоты

Меховая жилетка - еще один тренд 2025 года. Меховые элементы остаются на пике популярности, но важна умеренность. Жилетка может быть как искусственной, так и натуральной, но главное - она добавляет в образ текстурности и уюта, при этом не перегружая его.



Скриншот

Также свой лук телеведущая дополнила голубыми джинсами скинни, которые возвращаются в тренды. Голубой цвет добавляет образу свежести и легкости, особенно если он сочетается с более теплыми оттенками, как в этом случае с коричневым пальто.



Скриншот

Завершали образ коричневые сапоги на микрокаблуке и сумка такого же оттенка. Такая обувь - это практичный тренд. Микрокаблук позволяет сохранить комфорт и при этом добавляет немного высоты. В сочетании с пальто и джинсами такой элемент обуви выглядит стильно и удобно, подходя как для повседневных выходов, так и для неформальных мероприятий.



Скриншот

Таким образом Маша Ефросинина продемонстрировала стильный и актуальный образ, который идеально отражает тренды 2025 года. Коричневое пальто, голубые джинсы, меховая жилетка и сапоги на микрокаблуке - такой комплект сочетает в себе как классику, так и современные элементы, делая акцент на элегантности и комфорте.



Скриншот