Как носить одежду с логотипами: 4 модных способа

Если вам знаком тренд на футболки с абсурдными логотипами, то, вероятно, вы до сих пор с осторожностью относитесь к одежде с монограммами брендов. Однако сейчас самое время оставить прошлые ошибки позади и принять новую эру логомании.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку советов, как носить вещи с логотипами и при этом выглядеть модно!

Колготки

Колготки с узорами уже давно не считаются модным провалом, но важно помнить одно правило - узор должен представлять собой монограмму известного бренда. Инфлюенсеры уже несколько сезонов подряд выбирают капроновые модели с логотипами таких марок, как Gucci, Vetements и Chanel.

Они комбинируют их с короткими шортами, юбками или мини-платьями, дополняя образ лоферами, ботинками или сапогами до колена.

Монохромный образ, где колготки играют главную роль, - беспроигрышный выбор. Однако это не обязательно должен быть total-black: белые и цветные колготки с монограммами также могут быть стильно обыграны. Поэтому не бойтесь экспериментировать!

Колготки (фото: instagram.com/classystreetweargirls)

Сумки

Время, когда у каждой модницы была сумка с монограммой Michael Kors, уже в прошлом. В этом сезоне наиболее актуальными становятся модели с фурнитурой в виде логотипов. Металлические элементы брендинга выглядят сдержанно и легко сочетаются с различными текстурами.

Однако при выборе такого аксессуара стоит обратить особое внимание на качество деталей, чтобы через несколько недель использования тебя не разочаровали неприятные сюрпризы. Покрытие «под золото» может со временем облезть, потускнеть и оставить о себе только приятные воспоминания.

Сумки из лого (фото: instagram.com/world_fashion_styles)

Одежда

Мы привыкли к однотонным брючным костюмам, но модели из тканей с монограммами постепенно занимают свое место в повседневном гардеробе. Узор из логотипов, выполненный в цветах на несколько тонов светлее или темнее основного материала, становится отличной альтернативой привычной клетке и полоске.

Костюмы с логотипом (фото: instagram.com/world_fashion_styles)

Украшения

Аксессуары - это завершающий штрих в нашем модном образе. Они не только дополняют наряд, но и создают нужное настроение. Серьги, кольца, заколки и браслеты с логотипами брендов будут уместны как с вечерним платьем, так и в повседневных образах. Попробуйте надеть на одно ухо серьгу с логотипом любимого бренда, а на другое - более сдержанный пуссет или гвоздик.

В сочетании с гладкой прической такое украшение станет ярким акцентом в вашем образе.

Аксессуары из лого (фото: instagram.com/style)