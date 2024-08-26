Як носити одяг з логотипами: 4 модні способи

Якщо вам знайомий тренд на футболки з абсурдними логотипами, то, ймовірно, ви досі з обережністю ставитеся до одягу з монограмами брендів. Проте зараз саме час залишити минулі помилки позаду та прийняти нову еру логоманії.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку порад, як носити речі з логотипами і при цьому виглядати модно!

Колготки

Колготки з візерунками вже давно не вважаються модним провалом, але важливо пам'ятати одне правило - візерунок повинен являти собою монограму відомого бренду. Інфлюенсери вже кілька сезонів поспіль обирають капронові моделі з логотипами таких марок, як Gucci, Vetements і Chanel.

Вони комбінують їх з короткими шортами, спідницями або мінісукнями, доповнюючи образ лоферами, черевиками або чобітьми до коліна.

Монохромний образ, де колготки відіграють головну роль, - безпрограшний вибір. Однак це не обов'язково має бути total-black: білі та кольорові колготки з монограмами також можуть бути стильно обіграні. Тож не бійтеся експериментувати!

Колготки (фото: instagram.com/classystreetweargirls)

Сумки

Час, коли у кожної модниці була сумка з монограмою Michael Kors, уже в минулому. Цього сезону найбільш актуальними стають моделі з фурнітурою у вигляді логотипів. Металеві елементи брендингу мають стриманий вигляд і легко поєднуються з різними текстурами.

Однак під час вибору такого аксесуара варто звернути особливу увагу на якість деталей, щоб через кілька тижнів використання тебе не розчарували неприємні сюрпризи. Покриття "під золото" може з часом облізти, потьмяніти і залишити про себе тільки приємні спогади.

Сумки з лого (фото: instagram.com/world_fashion_styles)

Одяг

Ми звикли до однотонних брючних костюмів, але моделі з тканин з монограмами поступово займають своє місце в повсякденному гардеробі. Візерунок із логотипів, виконаний у кольорах на кілька тонів світліших або темніших за основний матеріал, стає чудовою альтернативою звичній клітці та смужці.

Костюми з п​​​​​​логотипом (фото: instagram.com/world_fashion_styles)

Прикраси

Аксесуари - це завершальний штрих у нашому модному образі. Вони не тільки доповнюють вбрання, а й створюють потрібний настрій. Сережки, каблучки, шпильки і браслети з логотипами брендів будуть доречні як з вечірньою сукнею, так і в повсякденних образах. Спробуйте одягнути на одне вухо сережку з логотипом улюбленого бренду, а на інше - більш стриманий пуссет або гвоздик.

У поєднанні з гладкою зачіскою така прикраса стане яскравим акцентом у вашому образі.

Аксесуари з лого (фото: instagram.com/style)