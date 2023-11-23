На что нужно обращать внимание при выборе аксессуаров

Аксессуары играют немаловажную роль в каждом образе, они могут дополнить, завершить и украсить лук, а могут наоборот его испортить, если выбрать что-то не то.

А о том, как правильно выбрать аксессуары, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как правильно выбирать аксессуары

Во-первых, аксессуаров никогда не бывает много, но есть тонкая грань, ведь они могут не сочетаться между собой и создавать несовершенство и неопрятность образа. Не следует забывать, что у каждого свое чувство меры.

Если вы поклонница минимализма, конечно, ваши аксессуары будут максимально отличаться от украшений эпатажной личности и сделают ваши образы нежными и элегантными.

Форма минималистических аксессуаров достаточно стандартная: круглая, квадратная, овальная и треугольная. И, конечно, размер у них тоже невелик, поэтому они могут быть незаметными для других.

А цветовая гамма минималистических украшений традиционно сдержана, без вкраплений броских цветов и огромного количества дополнительного декора.

Как правильно выбирать аксессуары (фото: Freepik)

Форма привлекательных ярких аксессуаров наоборот: фигурная, сплетенная, иногда в одном украшении смиксованы несколько форм. Цвета могут быть совершенно разными, так же как и дополнительный декор из камней, дерева и всяческих тканей.

То есть такие украшения помогут вам выделяться среди других и стать более яркими, если вы преследуете именно это. Иногда аксессуары действительно добавляют краски и раскрывают женщину с новой стороны.

С этим можно играть, главное не переходить границу и не превратить свой стильный лук в смешной.

При формировании своего стиля обращайте внимание, чего именно хочется от вещей, аксессуаров и образа. Задавайте себе вопрос "Какой я сегодня хочу быть?" и создавайте образ в соответствующей стилистике.

Не забывайте об экспериментах и сиянии, которое можно и следует проявлять в украшениях и аксессуарах.