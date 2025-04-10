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Имена-обереги: 14 украинских женских имен, которые защищают от зла

Четверг 10 апреля 2025 08:00
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Имена-обереги: 14 украинских женских имен, которые защищают от зла Какие женские имена могут защитить от всего злого (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Издавна имена не просто давали человеку для удобства - в них вкладывали глубокий смысл, надежду, защиту. Некоторые женские имена считались настоящими оберегами: они должны были оберегать от зла, приносить добро и помогать в жизни.

Какие украинские женские имена оберегают от всего плохого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Специалисты убеждены: девушки с именами, которые имеют четкую мужскую форму, получают от природы мощную защиту. Такие имена несут в себе силу, выносливость и способность преодолевать жизненные трудности.

Особенно это касается тех, у кого в имени есть буква "р" - символ внутренней стойкости и решительности. В этот перечень входят Александра, Евгения, Валерия, Антонина, Владислава, Виктория, Ольга и другие.

Женские имена с мощной энергетикой:

Александра - имя, которое означает "защитница" и наделяет своих обладательниц гордостью, отвагой и внутренней силой. Они способны сочетать мягкость и решительность, уверенно достигая своих целей.

Варвара - имя для независимых и смелых женщин. Оно имеет значение "дикарка", что символизирует свободный дух и нестандартный взгляд на мир.

Ольга - имя, связанное с величественной княгиней Киевской Руси. Его носительницы - мудрые, стратегически мыслящие и часто становятся опорой для окружающих.

Виктория - означает "победа". Женщины с этим именем целеустремленные, сильные духом и способны достигать больших свершений, не теряя женственности.

Вера - символизирует уверенность и духовную стойкость. Ее обладательницы обладают особым внутренним миром, что помогает им сохранять равновесие в любой ситуации.

Дарья - имя, излучающее тепло и доброжелательность. Женщины с таким именем общительны, элегантны и обладают развитой интуицией.

Маргарита - означает "жемчужина". Обладательницы этого имени обладают сильным характером, любознательностью и неиссякаемой энергией.

Валерия - имя, которое придает своим обладательницам творческий потенциал, жажду знаний и природную харизму. Они всегда стремятся к развитию и не останавливаются на достигнутом.

Евгения - означает "благородная", и это проявляется в характере ее обладательниц. Они отзывчивы, доброжелательны, часто занимаются социальной деятельностью и вдохновляют окружающих.

Звездная - символ связи с небесными силами. Такие девушки считались избранными, а их имя - щитом от нечисти.

Мирослава - та, что прославляет мир. Это имя оберегает от конфликтов и привлекает душевное равновесие.

Злата - означает "ворота", а еще - ценная, сильная, защищенная. Такое имя надежно оберегало от бедности и потерь.

Ярослава - та, что славит силу. В древности девушек с этим именем считали наделенными волевым характером, который отталкивает злые силы.

Лада - имя богини любви и согласия. Считалось, что девочка с таким именем приносит в дом мир, а ее имя будет щитом от нечисти.

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При написании материала использованы источники: Этнографические исследования украинских имен, ИМФЭ НАН Украины, Славянская мифология А. Войтович, "Имена в культуре украинцев", А. Ковальчук

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