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В каких банках и в какой валюте хранятся деньги украинцев: рейтинг НБУ

Украина, Пятница 10 мая 2024 12:26
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В каких банках и в какой валюте хранятся деньги украинцев: рейтинг НБУ Фото: Рейтинг банков по вкладам возглавляют ПриватБанк и Ощадбанк (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинцы марте 2024 года хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 228 млрд гривен. Более трети вкладов (35,8%) были в долларах и евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Валюта вкладов и ставки

По данным НБУ, на 1 апреля 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,9 млн вкладов.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 57,9 млн вкладов на 789 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 439 млрд гривен.

При этом процентные ставки по депозитам существенно отличаются. Если в марте 2024 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 11,3% годовых, то по валютным депозитам банки давали всего 1,0% годовых.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 458,4 млрд гривен. Количество вкладчиков - 24,3 млн.

На втором месте государственный Ощадбанк - 12,9 млн вкладчиков, сума - 191,1 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк 8,2 млн вкладчиков, сума - 87,3 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 2,9 млн, сума - 69,9 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,2 млн, сума - 58,0 млрд гривен.

В каких банках и в какой валюте хранятся деньги украинцев: рейтинг НБУ

Напомним, по данным НБУ, в апреле-июне 2024 года почти все украинские банки ожидают снижения стоимости депозитов для населения.

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