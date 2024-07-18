Как настроить защиту аккумулятора на смартфонах Samsung с помощью этих простых действий

Пользователи Samsung часто сталкиваются с проблемой быстрой разрядки батареи, что может значительно снизить удобство использования смартфона. Battery Protection может стать отличным инструментом для пользователей Galaxy, желающих продлить срок службы батареи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google .

Что такое "Защита аккумулятора"

Зарядка телефона до 100 процентов каждую ночь - не самая полезная привычка для его батареи. Однако это не значит, что так делать нельзя. На самом деле, этого часто не избежать, поскольку некоторые телефоны вообще не поддерживают адаптивную зарядку.

Если оставить аккумулятор заряжаться без какой-либо защиты, это может негативно сказаться на его сроке службы. Со временем вы заметите, что интервалы между зарядками становятся короче, поскольку первоначальная емкость батареи больше не является максимальной.

Это происходит потому, что питание подается на блок батарей постоянным потоком, что приводит к перезарядке и его повреждению.

Многие телефоны, включая устройства Galaxy, по умолчанию предлагают адаптивную зарядку, чтобы предотвратить это. Телефоны, такие как серия Pixel, включают адаптивную зарядку в определенные часы, если на телефоне установлено время сна. В серии Galaxy эту функцию нужно активировать вручную.

Как включить и настроить "Защиту аккумулятора" на телефонах Galaxy

На телефонах Galaxy в разделе "Защита аккумулятора" есть три основных режима: "Оптимальный", "Адаптивный" и "Максимальный".

Адаптивный режим

Используйте этот режим, если у вас есть четкое расписание сна и вы знаете, когда будете спать и не пользоваться телефоном. В этом режиме телефон будет медленно заряжаться до 100 процентов в течение более длительного периода.

Оптимальный режим

Этот режим просто заряжает ваш телефон до 100 процентов, а затем останавливается, позволяя ему разрядиться до 95 процентов, прежде чем снова начать зарядку. Он помогает предотвратить износ аккумулятора, но не является самым эффективным методом.

Максимальный режим

Этот режим полностью остановит зарядку аккумулятора по достижении 80 процентов. Это крайняя степень защиты аккумулятора, но она поможет ему работать намного дольше, чем другие компоненты телефона.

Существует также секретный четвертый режим:

На вашем устройстве Galaxy перейдите в Настройки

Нажмите "Батарея" и выберите "Защита аккумулятора"

Включите функцию

Выберите нужный режим защиты

Секреты продвинутой защиты

Используя функции Samsung Galaxy Routines, можно настроить автоматическое включение "Защиты аккумулятора". Возможности безграничны, но в данном случае вы можете изменить силу режима "Максимальный", заставив его включаться не при достижении 80 процентов заряда, а на более высоком уровне.

Перейдя в раздел "Режимы и расписания" (Modes and Routines), вы можете создать сценарий, который будет включать максимальную защиту аккумулятора при достижении заряда 90 процентов. Это позволит вам самим выбирать, когда телефон перестанет заряжаться, и пользоваться смартфоном чуть дольше в течение дня.

Также с помощью сценариев можно установить более низкий уровень заряда для остановки зарядки, если вы действительно хотите, чтобы батарея никогда не перезаряжалась. Впрочем, это может быть лишним. Но, поиграв с функциями Samsung Routines, вы можете найти полезные способы сэкономить заряд батареи телефона и продлить срок его службы.