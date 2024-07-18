Як налаштувати захист акумулятора на смартфонах Samsung за допомогою цих простих дій

Користувачі Samsung часто стикаються з проблемою швидкого розряджання батареї, що може значно знизити зручність використання смартфона. Battery Protection може стати чудовим інструментом для користувачів Galaxy, які бажають продовжити термін служби батареї.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google .

Що таке "Захист акумулятора"

Зарядка телефону до 100 відсотків щоночі - не найкорисніша звичка для його батареї. Однак це не означає, що так не можна робити. Насправді цього часто не уникнути, оскільки деякі телефони взагалі не підтримують адаптивну зарядку.

Якщо залишити акумулятор заряджатися без будь-якого захисту, це може негативно вплинути на його термін служби. Згодом ви помітите, що інтервали між зарядками стають коротшими, оскільки початкова ємність батареї більше не є максимальною.

Це відбувається тому, що живлення подається на блок батарей постійним потоком, що призводить до перезаряджання та його пошкодження.

Багато телефонів, включаючи пристрої Galaxy, за замовчуванням пропонують адаптивну зарядку, щоб запобігти цьому. Телефони, такі як серія Pixel, включають адаптивну зарядку в певні години, якщо на телефоні встановлено час сну. У серії Galaxy цю функцію потрібно активувати вручну.

Як увімкнути та настроїти "Захист акумулятора" на телефонах Galaxy

На телефонах Galaxy у розділі "Захист акумулятора" є три основні режими: "Оптимальний", "Адаптивний" та "Максимальний".

Адаптивний режим

Використовуйте цей режим, якщо у вас є чіткий розклад сну і ви знаєте, коли спатимете і не користуватиметеся телефоном. У цьому режимі телефон повільно заряджатиметься до 100 відсотків протягом тривалого періоду.

Оптимальний режим

Цей режим просто заряджає ваш телефон до 100 відсотків, а потім зупиняється, дозволяючи йому розрядитися до 95 відсотків, перш ніж знову розпочати заряджання. Він допомагає запобігти зносу акумулятора, але не є найефективнішим методом.

Максимальний режим

Цей режим повністю зупинить зарядку акумулятора після досягнення 80 відсотків. Це крайній ступінь захисту акумулятора, але він допоможе йому працювати набагато довше, ніж інші компоненти телефону.

Існує також секретний четвертий режим:

На Вашому пристрої Galaxy перейдіть до Налаштувань

Натисніть "Батарея" та виберіть "Захист акумулятора"

Увімкніть функцію

Виберіть потрібний режим захисту

Секрети просунутого захисту

Використовуючи функції Samsung Galaxy Routines, можна налаштувати автоматичне увімкнення захисту акумулятора. Можливості безмежні, але в даному випадку ви можете змінити силу режиму "Максимальний", змусивши його вмикатися не при досягненні 80 відсотків заряду, а на вищому рівні.

Після переходу до розділу "Режими та розклади" (Modes and Routines), ви можете створити сценарій, який включатиме максимальний захист акумулятора при досягненні заряду 90 відсотків. Це дозволить вам самим вибирати, коли телефон перестане заряджатися, і користуватися смартфоном трохи довше протягом дня.

Також за допомогою сценаріїв можна встановити нижчий рівень заряду для зупинки заряджання, якщо ви дійсно хочете, щоб батарея ніколи не перезаряджалася. Втім, це може бути зайвим. Але, погравши з функціями Samsung Routines, ви можете знайти корисні способи заощадити заряд акумулятора телефону і продовжити термін його служби.