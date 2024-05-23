Samsung выпустила крупное обновление для своих смартфонов: что нового появилось и какие устройства его получат

Samsung представила масштабное обновление для своих смартфонов, значительно расширив возможности пользователей за счет интеграции передовых функций с искусственным интеллектом. В этом обновлении появились новые полезные инструменты и улучшения, которые сделают работу с устройствами еще удобнее и продуктивнее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google .

Что нового в One UI 6.1

One UI 6.1 - второе обновление Samsung, созданное на базе Android 14. Визуально изменений не так много, но есть некоторые новые функции и настройки.

Большая новость касается Galaxy AI, набора функций с ИИ от Samsung, доступных по всему программному обеспечению. Многие из этих функций находятся в приложениях Samsung, в то время как Circle to Search от Google доступен через простое долгое нажатие кнопки "Домой" или панели жестов.

Полный список функций Galaxy AI:

Поиск по кругу

Помощник чата

Переводчик

Живой перевод

Помощник заметок

Помощник транскрипций

Помощник просмотра

Генеративное редактирование

Предложение редактирования

Мгновенное замедленное воспроизведение

Генеративные обои

Фотообои с атмосферным эффектом

Однако некоторые из этих функций различаются в зависимости от устройства. "Фотообои с атмосферным эффектом" в настоящее время является эксклюзивной функцией серии Galaxy S24, а "Мгновенное замедленное воспроизведение" не поддерживается на Galaxy S23 FE.

Устройствам Galaxy S22 также не хватает нескольких функций, а смартфоны 2021 года практически не получили функций искусственного интеллекта.

Другие изменения в функциях, не связанные с искусственным интеллектом, включают удаление трехзонной навигации Samsung с помощью жестов, а также новую функцию "Защита батареи". Они могут оказаться на устройствах, которые не поддерживают функции Galaxy AI.

Какие устройства Samsung получат обновление One UI 6.1

Существует два основных уровня устройств с One UI 6.1. У одних есть функции ИИ, а у других нет.

Смартфоны Galaxy с искусственным интеллектом в One UI 6.1

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Устройства Galaxy без искусственного интеллекта в One UI 6.1

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy S21 FE

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy F54

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab Active 5

Получит ли мое устройство Galaxy обновление?

Samsung довольно расплывчато рассказывает о своих планах относительно One UI 6.1. Поскольку оно не является основным обновлением Android и было так сильно сфокусирован на ИИ, возникли вопросы, подойдет ли One UI 6.1 вообще к более старым и дешевым устройствам.

Тем не менее, похоже, что Samsung медленно работает над внедрением One UI 6.1 практически во всю свою линейку. "Флагманские" устройства последних нескольких поколений получили функции искусственного интеллекта, но другие устройства просто получили некоторые исправления ошибок и настройки функций в версии 6.1.

Если ваше устройство Galaxy было обновлено до One UI 6.0 с Android 14, есть большая вероятность, что оно получит One UI 6.1 в свое время.