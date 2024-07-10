Samsung официально представила новые раскладушки Galaxy Z Fold 6 и Flip 6: характеристики и цены смартфонов

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Характеристики смартфонов

Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 являются самыми тонкими и легкими моделями в своих линейках, и Samsung утверждает, что они прочнее, чем когда-либо.

Компания заявляет об усиленном шарнирном крае для поддержки двухсекционного шарнира, а "улучшенные слои" для основного экрана помогают уменьшить складку, не снижая прочности. Оба смартфона также оснащены стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 для дополнительной защиты.

Скриншот

Смартфоны работают на чипсете Snapdragon 8 Gen 3. Что касается охлаждения, то Z Fold 6 имеет более крупную испарительную камеру, чем его предшественник. Z Flip 6 - первый Flip с испарительной камерой, что должно улучшить охлаждение.

Поскольку на дворе 2024 год, телефоны оснащены множеством функций искусственного интеллекта (некоторые из них появились в Galaxy Ultra S24), включая полностью интегрированное приложение Google Gemini. Они могут создавать более детализированные изображения на основе эскизов и черновиков электронных писем по подсказке, а также имеется ряд улучшений камеры на базе ИИ.

Скриншот

Безусловно крутой особенностью Z Fold 6 и Z Flip 6 является то, что приложение "Переводчик" максимально использует формат с двумя экранами, поэтому и основной, и внешний экраны отображают переводы, способствуя более естественным разговорам. Переводы обрабатываются на самом устройстве, а не в облаке.

Говоря об экранах, в этом году они стали немного больше. 7,6-дюймовый основной экран стал на 2,7 мм шире, а внешний - на 1 мм. С яркостью 2600 нит дисплеи также являются самыми яркими из всех, что когда-либо видели на Galaxy Fold, соответствуя Galaxy S24.

Скриншот

Что касается Z Flip 6, одним из основных обновлений является новая система камер. Складной телефон может похвастаться 50-мегапиксельным широкоугольным и 12-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсорами (такими же, как у базового Galaxy S24).

Первый имеет 2-кратный оптический зум с искусственным интеллектом, обеспечивающим функцию зума до 10x. Samsung также увеличил базовую оперативную память с 8 ГБ до 12 ГБ.

Скриншот

Цена смартфонов

Оба смартфона доступны для предзаказа уже сегодня, а общая доступность начинается с 24 июля. Galaxy Z Fold 6 стартует с цены 1 900 долларов (77 400 гривен), а Z Flip 6 - с 1 100 долларов (44 820 гривен).

При предзаказе Z Fold 6 вы получите увеличение памяти с 256 ГБ до 512 ГБ или с 512 ГБ до 1 ТБ, а при предзаказе Galaxy Z Flip 6 вы можете получить бесплатное увеличение памяти с 256 ГБ до 512 ГБ.