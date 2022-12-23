Как нагреть воду, когда нет света и газа: 6 способов на случай блекаута

Из-за войны многие украинцы вынуждены жить в экстремальных условиях. Российские ракетные атаки оставляют гражданское население без света, отопления, воды и связи. Теперь даже для того, чтобы просто сделать горячий чай, приходится прилагать максимум усилий.

Как нагреть воду, когда вы надолго остались без света и газоснабжения, рассказываем в материале ниже.

Туристическая горелка

Воспользуйтесь газовым примусом. Это специальная горелка, которой чаще всего пользуются туристы. На этом небольшом газовом баллоне можно не только нагреть воду, но и приготовить еду и немного обогреть помещение.

Для этого нужно раскрутить баллон и поставить кастрюлю или металлическую чашку на плитку. Как быстро нагреется вода, зависит от технических характеристик устройства. Горелка мощностью до 2 тыс. Вт сможет нагреть всего 1 л воды.

Также при использовании примуса, учитывайте объем газа в баллоне и рассчитывайте так, чтобы его хватило для нагрева необходимого количества воды.

Настольная плита

Можно также использовать газовые настольные плиты, которые работает от газового баллона.

Эти плиты удобны тем, что небольшие - весят 5-10 кг. Потому их просто перемещать. Также они легки в использовании и быстро нагревают воду. Однако важно при их эксплуатации не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Спиртовка

Также может пригодиться спиртовка. Это небольшая горелка для жидкого топлива, содержащая сосуд для спирта с крышкой, через которую пропущен фитиль, нижний конец которого помещен в резервуар, а верхний - выступает наружу.

Спиртовку можно купить или смастерить собственноручно по инструкциям из интернета.

На этом приборе большого количества воды вы не нагреете, но для чая или кофе хватит.

Окопные или обычные свечи

Если предыдущие способы Вам недоступны, воспользуйтесь для нагрева воды свечами. Лучше всего брать окопные, поскольку они дают больше огня. Но если таковых нет, то возьмите обычные.

На огнеупорную поверхность поставьте два кирпича. На них - сосуд с водой. Под данную конструкцию поместите несколько свечей и зажгите их.

Этот способ, конечно, не быстрый, но позволит попить горячий чай при отсутствии света и газа.

Костер

Разводить костер нужно как можно дальше от деревьев или сухих деревянных конструкций. Хорошо, если у вас есть заготовленные дрова, если нет - то можно в ближайшем парке собрать хворост или даже взять деревянные детали из старой мебели.

Для упрощения процесса можно использовать мангал - на него проще будет поставить металлическую кастрюлю с водой.

Гриль

В гриле зажгите уголь, когда он догорит, то даст много жара. Поставьте на решетку кастрюлю или чайник с водой.

Желательно закрыть крышку гриля, если это разрешает конструкция. Не забывайте, что снимать с устройства нужно с помощью толстой перчатки или полотенца, потому что кастрюля будет очень горячей.