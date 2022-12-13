Как высушить обувь, когда нет света: три надежных способа

Поскольку украинцы сейчас часто остаются без электроэнергии и тепла, возник еще и вопрос, как быстро высушить мокрую обувь и при этом не навредить ей.

Как нельзя сушить обувь

Если вы остались без электроэнергии, но батареи еще теплые, то все равно не стоит возле них сушить обувь. Кожаные и замшевые изделия от этого портятся - пересыхает подошва.

Также изобретательные украинцы иногда ставят мокрую обувь у открытой газовой духовки. От этого метода тоже будет портиться обувь.

Лучше всего использовать специальные сушарки. Они действуют умеренно и не вредят как натуральным материалам, так и искусственным. Однако, если электроэнергии нет, воспользуйтесь надежными подручными средствами.

Перед этим подготовьте сапоги или ботинки - смойте с них песок и грязь. Если есть шнуровки, снимите их и повесьте сушиться. Только тогда можно приступать к обуви.

Бумажные полотенца

Самый простой способ избавиться от влаги внутри обуви - наполнить ее газетами. Этот метод помогал не одному поколению украинцев. Но поскольку газетная бумага содержит краски, которые могут оставить пятна на внутренней поверхности обуви, лучше использовать бумажные полотенца.

Они будут поглощать влагу еще лучше, чем газеты. Сожмите несколько полотенец и засуньте их внутрь обуви. Оставьте ее при комнатной температуре. Как только полотенца станут влажными - замените их на сухие.

Горячая соль

Высушить мокрую обувь поможет поваренная соль. Этот способ действует даже быстрее, чем с бумажными полотенцами или газетами.

Нагрейте соль на сковороде. Если нет газа, то это можно сделать даже на обычных свечах. Пересыпьте соль в плотный носок и поместите его в обувь. Если она охладится, а влага еще останется, то повторите процедуру.

С помощью силикагеля

Это специально высушенный гель, идущий в комплекте с обувью. Его упаковывают в небольшие мешочки, внутри которых маленькие прозрачные шарики. Именно они хорошо впитывают влагу.

Уложите эти пакетики в обувь и оставьте при комнатной температуре на 1-2 часа. Тогда просушите мешочки с наполнителем на батарее или возле свечи и снова положите в обувь, если она будет еще влажной.