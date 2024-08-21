Действительно ли семена подсолнечника полезны и сколько можно есть в день
Многие любят "пощелкать" семена подсолнечника, некоторые делают это каждый день. Семечки подсолнечника достаточно полезны, но иногда такое частое употребление может стать причиной проблем со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Преимущества семян подсолнечника
Они являются источником растительного белка
Диетолог Дестини Муди рассказал, что растительный белок может поддерживать здоровье сердца, помогать контролировать вес и снижать риск хронических заболеваний.
Это не только может помочь веганам и вегетарианцам удовлетворить свои потребности в белке, но и сочетание белка и высокого содержания полезных жиров делает семена подсолнечника сытной и сытной закуской.
Поддерживают кожу здоровой
Семена подсолнечника могут быть полезны для здоровья кожи. Витамин Е в семенах подсолнечника помогает защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами и загрязнителями окружающей среды.
Незаменимые жирные кислоты в семенах подсолнечника помогают поддерживать увлажненную кожу и придают ей здоровое сияние.
Уменьшают потребление калорий
Семена подсолнечника могут помочь контролировать размер порций и уменьшить потребление калорий.
Эксперт отметил, что семена по своей природе содержат много жира, что делает их калорийными.
Богатое клетчаткой
Одна чашка подсолнечника содержит 12 г клетчатки, что является значительной частью ежедневной потребности.
Это большое преимущество, потому что клетчатка помогает дольше чувствовать себя сытыми, а также может улучшить уровень холестерина и здоровья сердца.
Клетчатка, содержащаяся в семенах подсолнечника, может помочь пищеварению, предотвращая запоры и поддерживая регулярный стул.
Много магния
Магний является важным минералом для многих функций организма, включая регуляцию нервов и настроение.
Магний также важен для здоровья костей. Порция семян подсолнечника, содержащая 455 миллиграммов на чашку, помогает достичь ежедневной нормы магния.
Хороший источник витамина Е
Витамин Е играет ключевую роль в поддержании прекрасного всеобщего здоровья. Такой витамин является мощным антиоксидантом, который борется с воспалением в организме и поможет защитить клетки организма от окислительного стресса.
Витамин Е может помочь снизить риск сердечных заболеваний.
Укрепляют иммунную систему
Семена подсолнечника также содержат селен - важное питательное вещество для иммунного здоровья. Вместе со здоровой диетой и полноценным сном этот ингредиент может помочь укрепить иммунитет.
Сколько можно есть семена в день
Хотя семена подсолнечника являются источником полезных моно- и полиненасыщенных жиров, которые помогают улучшить здоровье сердца, лучше употреблять этот продукт не чаще, чем дважды в неделю, и не более 100 г.
Жареные соленые зерна содержат огромное количество натрия. Если такой компонент будет в избытке в организме, то могут быть проблемы с сердцем, высокое кровяное давление.
Большое количество жиров может стать причиной изжоги. Частое употребление семян подсолнечника отрицательно сказывается на горле и голосовых связях, уродует голос. При жарке зерна подсолнечника теряется более половины полезных веществ, поэтому такой продукт лучше употреблять в сыром виде. Однако жареные семена содержат меньше калорий.
Ранее мы сообщали, что произойдет с организмом, если ежедневно есть семечки тыквы.
Также мы писали о 5 видах семян, которые должны быть в рационе.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.