Как легко найти и управлять скрытыми файлами на Macbook: 5 простых способов

Использование сочетания клавиш Finder (Command + Shift + .)

Вы можете использовать сочетание клавиш Shift + Command + . (точка), чтобы отобразить скрытые файлы на вашем Mac. Эта комбинация позволяет быстро переключать видимость скрытых файлов в любом окне Finder.

Однако она не показывает скрытые файлы за пределами Finder и действует временно - настройка сбрасывается при перезапуске файлового менеджера. Тем не менее, это простой способ быстро найти скрытые файлы в папках.

Как просмотреть скрытые файлы на Mac с помощью сочетания клавиш:

Откройте Finder и перейдите в папку, где, как вы подозреваете, могут быть скрытые файлы

Нажмите на клавиатуре Command + Shift + . (точка)

Теперь скрытые файлы появятся в папке серым цветом

Чтобы сделать файл видимым:

Щелкните правой кнопкой мыши по файлу

Выберите “Переименовать” и удалите точку (.) в начале имени файла.

Например, измените “.Secret folder” на “Secret folder” и сохраните изменения

Перезапустите Finder, и скрытый файл больше не будет отображаться серым. Повторите этот процесс для всех скрытых файлов, которые хотите сделать видимыми

Если вы не можете переименовать файл через Finder:

Откройте Terminal

Скопируйте путь к файлу или папке и используйте команду mv (перемещение) “mv /path/yourfilename /path/.yourfilename", чтобы переименовать файл или папку

Замените "/path/to/yourfilename и /path/to/.yourfilename" на фактический путь к файлу или папке, которые вы хотите скрыть или показать

Для примера: если вы хотите сделать видимой папку .MySecretFolder на рабочем столе, используйте команду: mv ~/Desktop/.MySecretFolder ~/Desktop/MySecretFolder. Чтобы быстро получить путь к файлу или папке, используйте Command + Option + C.

Как снова скрыть файлы:

Чтобы скрыть файл снова, переименуйте его, добавив точку перед именем с помощью той же команды в Terminal: mv ~/Desktop/MySecretFolder ~/Desktop/.MySecretFolder

После этого снова нажмите Command + Shift + . (точка), чтобы скрыть файлы

Плюсы:

Позволяет быстро просматривать скрытые файлы в папке

Быстрый и простой метод

Не требует технических знаний

Можно переименовать и сделать файлы видимыми

Минусы:

Работает только в Finder

Настройка сбрасывается при перезапуске Finder

Как найти скрытые файлы с помощью сочетания клавиш Finder (фото: Technology Personalized)

Использование команды Terminal для отображения всех скрытых файлов

Если команда Finder позволяет быстро найти скрытые файлы в папке, то с помощью Terminal вы можете увидеть все скрытые файлы на вашем Mac, включая как системные, так и скрытые пользователем.

Эта команда не изменяет разрешения файлов, но показывает даже те, которые исключены настройками Finder. Вы можете снова скрыть файлы, воспользовавшись той же командой.

Как отобразить все скрытые файлы на Mac через Terminal:

Откройте Terminal на вашем Mac и введите следующую команду: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles true и нажмите Enter

и нажмите Enter Чтобы применить изменения, введите следующую команду: killall Finder и нажмите Enter

и нажмите Enter Теперь откройте Finder - вы увидите все скрытые файлы на вашем Mac. Чтобы сделать отдельные файлы видимыми, вы можете переименовать их с помощью команды Terminal, как описано ранее

Чтобы снова скрыть все файлы, откройте Terminal и введите следующую команду: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles false

Нажмите Enter, затем введите: killall Finder

Это скроет все файлы, которые вы ранее сделали видимыми

Если вы изменили имя файла, удалив точку (например, .Secret folder на Secret folder), то этот файл останется видимым даже после выполнения команды скрытия файлов.

Также имейте в виду, что, если вы добавите точку к названию файла или папки, они автоматически станут скрытыми в Finder.

Важно помнить, что эти файлы скрыты только от обычного просмотра в Finder. Любой пользователь, знающий команды Terminal или использующий сочетание клавиш Finder, сможет снова отобразить скрытые файлы. Изменения, внесенные через Terminal, являются постоянными и не сбрасываются после перезапуска Finder.

Плюсы:

Отображает все скрытые файлы одновременно

Постоянный метод

Вы можете в любой момент снова скрыть файлы

Минусы:

Требуется знание команд Terminal

Показаны все скрытые файлы, включая системные

Не отображает файлы, исключенные настройками Finder

Использование команды Terminal для отображения всех скрытых файлов (фото: Technology Personalized)

Поиск скрытых файлов с помощью функции Finder "Перейти к папке"

Функция "Перейти к папке" позволяет получить прямой доступ к файлам, включая скрытые в каталоге. Этот способ особенно полезен, если вы знаете точное местоположение папки или файла, к которому хотите получить доступ, и вам нужно быстро открыть без изменения настроек видимости.

С помощью этого метода вы также можете получить доступ к скрытым системным каталогам и файлам. Однако стоит отметить, что этот способ не отображает все скрытые файлы сразу и не изменяет текущие настройки видимости файлов.

Как получить доступ к скрытым файлам с помощью функции Finder "Перейти к папке":

Откройте Finder на вашем Mac

Нажмите Command + Shift + G

Введите полный путь к скрытой папке или файлу. Чтобы скопировать путь, выделите нужную папку и нажмите Command + Option + C

Введите точный путь, чтобы увидеть скрытые файлы

Плюсы:

Позволяет просматривать файлы без их открытия

Удобный способ найти скрытые файлы в папке

Минусы:

Требуется знание точного местоположения папки

Можно просматривать скрытые файлы только в конкретной папке

Поиск скрытых файлов с помощью функции Finder "Перейти к папке" (фото: Technology Personalized)

Поиск скрытых файлов с помощью сторонних файловых менеджеров

Вы также можете использовать бесплатные сторонние файловые менеджеры, чтобы находить скрытые файлы на macOS. В отличие от встроенных Finder и Terminal, сторонние менеджеры предоставляют удобный интерфейс, позволяющий легко скрывать и открывать файлы без необходимости использовать сочетания клавиш или команды в Terminal.

Кроме того, такие приложения предлагают расширенные функции, включая пакетное переименование файлов, продвинутые фильтры, быстрый доступ к защищенным файлам без ввода административных данных и инструменты для удобного управления атрибутами скрытия и открытия файлов.

Программа Commander One позволяет просматривать скрытые файлы через простой интерфейс. Кроме того, она поддерживает пакетные операции и отлично подходит для пользователей, которые хотят более удобно управлять файлами, чем через встроенный Finder. Есть также альтернативы, такие как ForkLift и Path Finder, но они требуют покупки премиум-версии для доступа к подобным функциям.

Как использовать Commander One для поиска скрытых файлов на macOS:

Скачайте файловый менеджер Commander One. Зайдите на официальный сайт и нажмите на кнопку Download (скачайте программу напрямую с сайта, чтобы получить ее бесплатно)

Дважды щелкните по загруженному файлу и следуйте инструкциям для установки Commander One на ваш Mac

Откройте приложение через Finder в разделе Программы (Applications)

В Commander One перейдите в папку, где хотите просмотреть скрытые файлы

Включите отображение скрытых файлов через опцию в верхней панели приложения

Плюсы:

Удобный интерфейс для открытия скрытых файлов

Предоставляет расширенные функции, которых нет в Finder

Бесплатная версия доступна для использования

Минусы:

Требуется установка стороннего ПО

Большинство продвинутых функций доступны только в премиум-версии

Поиск скрытых файлов с помощью сторонних файловых менеджеров (фото: Technology Personalized)

Доступ к скрытой папке библиотеки на macOS

Если вы устраняете неполадки приложения или хотите изменить его настройки, вы можете получить доступ к папке Library и внести необходимые изменения. По умолчанию macOS автоматически скрывает папку ~Library, которая содержит важные настройки приложений, кэшированные данные и другую информацию, критически важную для работы вашего Mac.

Однако этот способ не отображает другие скрытые папки. Если вы случайно изменили имя файла или папки, можно скрыть их снова. Данный метод полезен только для устранения неполадок приложений и не делает скрытые файлы постоянно видимыми.

Как получить доступ к папке Library на macOS через меню Finder:

Откройте Finder, нажмите на вкладку "Перейти" (Go) в верхнем меню и выберите "Библиотека" (Library)

Как открыть папку Library через команду "Перейти к папке" в Finder:

Откройте Finder и нажмите Command + Shift + G, чтобы вызвать диалоговое окно "Перейти к папке"

Введите путь ~/Library и нажмите Enter

Как открыть папку Library через Terminal:

Откройте Терминал и введите следующую команду, чтобы открыть папку Library: open ~/Library

Доступ к скрытой папке библиотеки на macOS (фото: Technology Personalized)