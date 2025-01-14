Как легко найти и управлять скрытыми файлами на Macbook: 5 простых способов

Вы удивитесь, сколько скрытых файлов и папок есть на вашем Mac, которые не отображаются в Finder по умолчанию. Эти файлы могут содержать кэш данных, системные настройки и даже ваши личные документы, которые вы случайно сделали невидимыми.
Про 5 простых способов, как быстро найти и открыть скрытые файлы на MacBook, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Вы можете использовать сочетание клавиш Shift + Command + . (точка), чтобы отобразить скрытые файлы на вашем Mac. Эта комбинация позволяет быстро переключать видимость скрытых файлов в любом окне Finder.
Однако она не показывает скрытые файлы за пределами Finder и действует временно - настройка сбрасывается при перезапуске файлового менеджера. Тем не менее, это простой способ быстро найти скрытые файлы в папках.
Как просмотреть скрытые файлы на Mac с помощью сочетания клавиш:
Чтобы сделать файл видимым:
Если вы не можете переименовать файл через Finder:
Для примера: если вы хотите сделать видимой папку .MySecretFolder на рабочем столе, используйте команду: mv ~/Desktop/.MySecretFolder ~/Desktop/MySecretFolder. Чтобы быстро получить путь к файлу или папке, используйте Command + Option + C.
Как снова скрыть файлы:
Плюсы:
Минусы:
Как найти скрытые файлы с помощью сочетания клавиш Finder (фото: Technology Personalized)
Если команда Finder позволяет быстро найти скрытые файлы в папке, то с помощью Terminal вы можете увидеть все скрытые файлы на вашем Mac, включая как системные, так и скрытые пользователем.
Эта команда не изменяет разрешения файлов, но показывает даже те, которые исключены настройками Finder. Вы можете снова скрыть файлы, воспользовавшись той же командой.
Как отобразить все скрытые файлы на Mac через Terminal:
Если вы изменили имя файла, удалив точку (например, .Secret folder на Secret folder), то этот файл останется видимым даже после выполнения команды скрытия файлов.
Также имейте в виду, что, если вы добавите точку к названию файла или папки, они автоматически станут скрытыми в Finder.
Важно помнить, что эти файлы скрыты только от обычного просмотра в Finder. Любой пользователь, знающий команды Terminal или использующий сочетание клавиш Finder, сможет снова отобразить скрытые файлы. Изменения, внесенные через Terminal, являются постоянными и не сбрасываются после перезапуска Finder.
Плюсы:
Минусы:
Использование команды Terminal для отображения всех скрытых файлов (фото: Technology Personalized)
Функция "Перейти к папке" позволяет получить прямой доступ к файлам, включая скрытые в каталоге. Этот способ особенно полезен, если вы знаете точное местоположение папки или файла, к которому хотите получить доступ, и вам нужно быстро открыть без изменения настроек видимости.
С помощью этого метода вы также можете получить доступ к скрытым системным каталогам и файлам. Однако стоит отметить, что этот способ не отображает все скрытые файлы сразу и не изменяет текущие настройки видимости файлов.
Как получить доступ к скрытым файлам с помощью функции Finder "Перейти к папке":
Плюсы:
Минусы:
Поиск скрытых файлов с помощью функции Finder "Перейти к папке" (фото: Technology Personalized)
Вы также можете использовать бесплатные сторонние файловые менеджеры, чтобы находить скрытые файлы на macOS. В отличие от встроенных Finder и Terminal, сторонние менеджеры предоставляют удобный интерфейс, позволяющий легко скрывать и открывать файлы без необходимости использовать сочетания клавиш или команды в Terminal.
Кроме того, такие приложения предлагают расширенные функции, включая пакетное переименование файлов, продвинутые фильтры, быстрый доступ к защищенным файлам без ввода административных данных и инструменты для удобного управления атрибутами скрытия и открытия файлов.
Программа Commander One позволяет просматривать скрытые файлы через простой интерфейс. Кроме того, она поддерживает пакетные операции и отлично подходит для пользователей, которые хотят более удобно управлять файлами, чем через встроенный Finder. Есть также альтернативы, такие как ForkLift и Path Finder, но они требуют покупки премиум-версии для доступа к подобным функциям.
Как использовать Commander One для поиска скрытых файлов на macOS:
Плюсы:
Минусы:
Поиск скрытых файлов с помощью сторонних файловых менеджеров (фото: Technology Personalized)
Если вы устраняете неполадки приложения или хотите изменить его настройки, вы можете получить доступ к папке Library и внести необходимые изменения. По умолчанию macOS автоматически скрывает папку ~Library, которая содержит важные настройки приложений, кэшированные данные и другую информацию, критически важную для работы вашего Mac.
Однако этот способ не отображает другие скрытые папки. Если вы случайно изменили имя файла или папки, можно скрыть их снова. Данный метод полезен только для устранения неполадок приложений и не делает скрытые файлы постоянно видимыми.
Как получить доступ к папке Library на macOS через меню Finder:
Как открыть папку Library через команду "Перейти к папке" в Finder:
Как открыть папку Library через Terminal:
Доступ к скрытой папке библиотеки на macOS (фото: Technology Personalized)
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