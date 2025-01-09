Как разделить крупные файлы на несколько частей в Windows: инструкция

Разделение больших файлов на более мелкие части - это эффективный способ обойти ограничения по размеру в различных мессенджерах и почтовых сервисах. Вы можете разделить файлы в Windows, а затем объединить их снова с помощью двух популярных программ для архивирования.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Как разделить большие файлы с помощью WinRAR для удобного обмена и хранения

WinRAR - это популярный инструмент для сжатия и архивации файлов, который позволяет разбивать файлы на несколько частей заданного размера. Для начала загрузите и установите WinRAR на свой компьютер.

После установки выполните следующие шаги:

Откройте Проводник и щелкните правой кнопкой мыши на файл, который хотите разделить

Выберите WinRAR и “Добавить в архив”

Добавление в архив (фото: MakeUseOf)

По умолчанию формат архива установлен на RAR, но вы можете выбрать ZIP или RAR4, если это необходимо. Оставьте метод сжатия "Обычный" и размер словаря по умолчанию, поскольку вы только разбиваете файл на части.

В поле "Разбить на том, размер” укажите желаемый размер каждой части файла. Например, если у вас есть файл объемом 6,34 ГБ, и вы хотите разделить его на части по 1 ГБ, введите 1 ГБ. Также можно установить пароль для защиты архива.

После настройки нажмите “OK”. WinRAR начнет разделять файл на части указанного размера и сохранять их в исходной папке. Этот процесс может занять некоторое время, в зависимости от размера файла. Разделенные архивы будут иметь названия part1, part2, part3 и так далее.

Чтобы снова объединить файлы, убедитесь, что все части находятся в одной папке. Щелкните правой кнопкой мыши на первую часть архива и выберите WinRAR, Извлечь файлы. Укажите папку для извлечения и нажмите "OK".

Имейте в виду, что получателю также потребуется установить WinRAR на свой компьютер с Windows, поскольку другие архиваторы или встроенная функция извлечения в Windows 11 не смогут объединить файлы обратно.

Как разделить большие файлы с помощью WinRAR для удобного обмена и хранения (фото: MakeUseOf)

Как разделить большие файлы на части с помощью 7-Zip

7-Zip - это еще один инструмент для архивации и сжатия файлов, который позволяет разбивать крупные файлы на более мелкие части. Программа бесплатна, с открытым исходным кодом и известна своим высоким коэффициентом сжатия.

Как разделить файл на части с помощью 7-Zip:

Загрузите и установите 7-Zip

После установки откройте 7-Zip, дважды щелкните “Компьютер” и выберите файл, который хотите разделить

Нажмите кнопку “Добавить” (зеленый значок с плюсом)

Альтернативный способ:

Выберите файл в Проводнике, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Добавить в архив"

Настройка параметров архива

В окне “Добавить в архив” найдите опцию “Разделить на тома”, размером в байтах и укажите размер частей. Например, если вы введете 20M, каждая часть архива будет объемом 20 МБ.

Вы также можете установить пароль для архива, используя опцию Шифрование. Остальные параметры оставьте по умолчанию и нажмите “OK”.

Как объединить части архива

Чтобы снова объединить разбитый файл, используйте 7-Zip:

Щелкните правой кнопкой мыши на первую часть архива

Выберите “Показать дополнительные параметры”, 7-Zip, Извлечь файлы

Укажите папку для извлечения и нажмите “OK"

Где можно использовать этот метод

Разделение файлов на части помогает обойти ограничения на размер файлов, которые накладывают устройства хранения, мессенджеры и почтовые сервисы. Этот метод подходит для любых типов файлов: видео, аудио, архивов, резервных копий и образов дисков.

Как разделить большие файлы на части с помощью 7-Zip (фото: MakeUseOf)