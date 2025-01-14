Як легко знайти та керувати прихованими файлами на Macbook: 5 простих способів

Ви здивуєтеся, скільки прихованих файлів і папок є на вашому Mac, які не відображаються в Finder за замовчуванням. Ці файли можуть містити кеш даних, системні налаштування і навіть ваші особисті документи, які ви випадково зробили невидимими.
Про 5 простих способів, як швидко знайти і відкрити приховані файли на MacBook, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Ви можете використовувати поєднання клавіш Shift + Command + . (крапка), щоб відобразити приховані файли на вашому Mac. Ця комбінація дає змогу швидко перемикати видимість прихованих файлів у будь-якому вікні Finder.
Однак вона не показує приховані файли за межами Finder і діє тимчасово - налаштування скидається під час перезапуску файлового менеджера. Проте, це простий спосіб швидко знайти приховані файли в папках.
Як переглянути приховані файли на Mac за допомогою поєднання клавіш:
Щоб зробити файл видимим:
Якщо ви не можете перейменувати файл через Finder:
Для прикладу: якщо ви хочете зробити видимою папку .MySecretFolder на робочому столі, використовуйте команду: mv ~/Desktop/.MySecretFolder ~/Desktop/MySecretFolder. Щоб швидко отримати шлях до файлу або папки, використовуйте Command + Option + C.
Як знову приховати файли:
Плюси:
Мінуси:
Як знайти приховані файли за допомогою поєднання клавіш Finder (фото: Technology Personalized)
Якщо команда Finder дає змогу швидко знайти приховані файли в папці, то за допомогою Terminal ви можете побачити всі приховані файли на вашому Mac, включно з системними і прихованими користувачем.
Ця команда не змінює дозволи файлів, але показує навіть ті, які виключені налаштуваннями Finder. Ви можете знову приховати файли, скориставшись тією ж командою.
Як відобразити всі приховані файли на Mac через Terminal:
Якщо ви змінили ім'я файлу, видаливши крапку (наприклад, .Secret folder на Secret folder), то цей файл залишиться видимим навіть після виконання команди приховування файлів.
Також майте на увазі, що, якщо ви додасте крапку до назви файлу або папки, вони автоматично стануть прихованими в Finder.
Важливо пам'ятати, що ці файли приховані тільки від звичайного перегляду в Finder. Будь-який користувач, який знає команди Terminal або використовує поєднання клавіш Finder, зможе знову відобразити приховані файли. Зміни, внесені через Terminal, є постійними і не скидаються після перезапуску Finder.
Плюси:
Мінуси:
Використання команди Terminal для відображення всіх прихованих файлів (фото: Technology Personalized)
Функція "Перейти до папки" дає змогу отримати прямий доступ до файлів, включно з прихованими в каталозі. Цей спосіб особливо корисний, якщо ви знаєте точне місце розташування папки або файлу, до якого хочете отримати доступ, і вам потрібно швидко відкрити без зміни налаштувань видимості.
За допомогою цього методу ви також можете отримати доступ до прихованих системних каталогів і файлів. Однак варто зазначити, що цей спосіб не відображає всі приховані файли одразу і не змінює поточні налаштування видимості файлів.
Як отримати доступ до прихованих файлів за допомогою функції Finder "Перейти до папки":
Плюси:
Мінуси:
Пошук прихованих файлів за допомогою функції Finder "Перейти до папки" (фото: Technology Personalized)
Ви також можете використовувати безкоштовні сторонні файлові менеджери, щоб знаходити приховані файли на macOS. На відміну від вбудованих Finder і Terminal, сторонні менеджери надають зручний інтерфейс, що дає змогу легко приховувати і відкривати файли без необхідності використовувати поєднання клавіш або команди в Terminal.
Крім того, такі додатки пропонують розширені функції, включно з пакетним перейменуванням файлів, просунутими фільтрами, швидким доступом до захищених файлів без введення адміністративних даних та інструментами для зручного управління атрибутами приховування і відкриття файлів.
Програма Commander One дає змогу переглядати приховані файли через простий інтерфейс. Крім того, вона підтримує пакетні операції і відмінно підходить для користувачів, які хочуть більш зручно керувати файлами, ніж через вбудований Finder. Є також альтернативи, такі як ForkLift і Path Finder, але вони вимагають покупки преміум-версії для доступу до подібних функцій.
Як використовувати Commander One для пошуку прихованих файлів на macOS:
Плюси:
Мінуси:
Пошук прихованих файлів за допомогою сторонніх файлових менеджерів (фото: Technology Personalized)
Якщо ви усуваєте неполадки додатка або хочете змінити його налаштування, ви можете отримати доступ до папки Library і внести необхідні зміни. За замовчуванням macOS автоматично приховує папку ~Library, яка містить важливі налаштування додатків, кешовані дані та іншу інформацію, критично важливу для роботи вашого Mac.
Однак цей спосіб не відображає інші приховані папки. Якщо ви випадково змінили ім'я файлу або папки, можна приховати їх знову. Цей метод корисний тільки для усунення неполадок додатків і не робить приховані файли постійно видимими.
Як отримати доступ до папки Library на macOS через меню Finder:
Як відкрити папку Library через команду "Перейти до папки" в Finder:
Як відкрити папку Library через Terminal:
Доступ до прихованої папки бібліотеки на macOS (фото: Technology Personalized)
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